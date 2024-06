Flamengo: Tite não queria mexer em Gerson, mas Luiz Araújo ‘estragou’ tudo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo será obrigado a fazer mais mudanças no time titular na nona rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo. Mas, além dos novos desfalques, o campo falou mais alto para o técnico Tite. Com Luiz Araújo em boa fase, o posicionamento de Gerson precisou mudar, ainda que a contragosto do chefe.

A vontade não era mexer na posição de Gerson. Depois que o volante retornou da cirurgia no rim, Tite encontrou nele uma espécie de meia-direita, retomando a condição de titular que tinha antes do problema. O time evoluiu com essa nova ideia e engatou uma sequência importante de seis vitórias.

Tite abriu mão do esquema com dois pontas e Pedro. O centroavante ficou com a companhia de Everton Cebolinha no ataque e viu Gerson flutuar bastante no meio e do lado direito.

Diante do Athletico, o campo vai falar mais alto. Sem Igor Jesus e Cebolinha, novos lesionados na lista de 10 desfalques, Gerson vai ser recuado para a posição do jovem da base, enquanto Luiz Araújo formará o trio ofensivo com Pedro e Bruno Henrique.

“Sim, porque o campo fala. Mais do que a vontade do técnico”, diz Tite.

Luiz Araújo é um jogador importante no Fla. Ele é o atleta mais utilizado por Tite no elenco e só ficou fora de uma partida nos 43 jogos sob o comando do treinador até o momento.

O camisa 7 é visto como fundamental. O jogador é, inclusive, considerado como um dos “titulares” pela comissão, mesmo atualmente sendo reserva. Ele começou 22 dos 42 jogos que disputou pelo Flamengo.

O atacante é o jogador que mais fez gols saindo do banco. Ele tem 11 participações diretas em gols, com sete bolas na rede e quatro assistências.

“Luiz é um atleta que temos como um dos titulares também. Uma pena que só podemos entrar com 11.

O mais seguro de tudo é que temos dado o mesmo conteúdo para todos. É a nossa segurança. Os atletas quando entram já estão na rotina dos movimentos”, afirmou César Sampaio, auxiliar de Tite.

Luiz Araújo terá a chance como titular depois de cerca de um mês e meio. A última vez foi na derrota para o Botafogo, quando ficou 66 minutos em campo. O Flamengo entra em campo às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.