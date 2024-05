Flamengo sofre, mas vence Amazonas e vai às oitavas da Copa do Brasil

LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo sofreu, mas marcou no fim com Pedro e venceu o Amazonas novamente por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), na volta da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado na Arena da Amazônia, em Manaus, valeu a classificação para as oitavas de final do torneio.

O jogo de ida havia acabado também com vitória por 1 a 0 do Flamengo. Naquela ocasião, o gol foi marcado por Pedro em um Maracanã que protestou contra a atuação do time. Agora na volta, houve insatisfação com Gabigol, envolvido em polêmica por ter sido flagrado vestindo uma camisa do Corinthians.

Organizadas do Flamengo levaram faixas contra o jogador que diziam “Gabi Judas” e “Não somos fãs de canalhas”. Na entrada dos reservas em campo, ele foi xingado por torcedores. A partida acabou encerrada sem que o atacante entrasse em campo.

Os jogos das oitavas de final estão previstos para serem disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os confrontos serão definidos em sorteio da CBF, que ainda sequer remarcou os jogos dos times do Rio Grande do Sul pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Flamengo voltará a jogar na terça (28), na última rodada da Libertadores. O jogo diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), vale a classificação para as oitavas.

AMAZONAS

Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Jorge Jiménez), Xavier (Judá), Matheus Serafim; Rafael Tavares (Ênio), Pará (Igor Bolt) e Sassá (Jô). Técnico: Adílson Batista

FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Luiz Araújo), De la Cruz (Igor Jesus), Arrascaeta (Lorran) e Gerson; Pedro e Cebolinha (Victor Hugo). Técnico: Tite

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Allan (FLA)

Gols: Pedro (FLA), aos 34 minutos do segundo tempo