Flamengo perde para o Palestino fora e se complica na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo perdeu para o Palestino (CHI) por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pode terminar a rodada na lanterna do Grupo E da Libertadores e vê a pressão aumentar ainda mais em meio ao momento de instabilidade na temporada. O triunfo foi construído com um golaço de Conejo, no segundo tempo.

Com o resultado, os chilenos foram a seis pontos e alcançaram a segunda colocação. O clube rubro-negro, por outro lado, permanece com quatro, agora na terceira posição. O líder Bolívar (BOL), que tem nove, e o Millonarios (COL), que tem um, se enfrentam nesta quinta (8), na casa dos colombianos.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, no dia 15. O Palestino visita o Millonarios.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo começou o jogo sem conexão entre os setores. O time não conseguia construir as jogadas para a saída de bola e passou a explorar alguns passes mais longos.

O Palestino, por outro lado, aproveitava os espaços deixados pelos cariocas e teve boa presença no ataque. Rossi teve de fazer boa defesa para impedir que a equipe da casa abrisse o placar.

Quando Cebolinha passou a cair mais pela esquerda, e Bruno Henrique, pela direita, o Flamengo começou a responder melhor. A equipe de Tite pôde assustar mais, mas pecava no momento de finalizar a jogada -seja na escolha do passe ou no capricho do chute. Os donos da casa sentiram um pouco e ficaram mais recuados, buscando as saídas em velocidade.

O time rubro-negro voltou do intervalo com outro ímpeto. Os comandados de Tite conseguiram apresentar certa melhora nos avanços ofensivos, mas o novo cenário não durou muito. O Palestino abriu o placar em chute de rara beleza de Cornejo e deu outro ambiente ao duelo.

O time da Gávea buscou a reação. Tite colocou Luiz Araújo e Gabigol em campo, e mudou um pouco a formação. O Flamengo teve mais a bola, pressionou e criou oportunidades -Luiz Araújo chegou a mandar na trave-, mas o Palestino se segurou como pôde.

No fim, um Flamengo que foi para o “tudo ou nada” contra um Palestino que segurou a bola e diminuiu o ritmo do jogo.

PALESTINO

Rigamonti; Benjamín Rojas (Ceza), Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Abrigo), Dávila (Cornejo) e Carrasco (Palacio); Benítez (Fuentes) e Marabel. Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO

Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Gabigol), Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique (Luiz Araújo), Everton e Pedro. Técnico: Tite

Competição: Copa Libertadores

Data e hora: 7/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, Chile

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)

Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi (Uruguai)

VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

Cartões amarelos: Linares, Rojas (PAL); Wesley, Gerson, Ayrton Lucas (FLA)

Gols: Cornejo, do Palestino, aos 18’/2ºT