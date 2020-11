Flamengo informa que Thiago Maia será operado neste sábado

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O meia Thiago Maia será operado neste sábado (21), informou o Flamengo por meio de um boletim médico divulgado pelo Dr. Márcio Tannure. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Atlético-GO.

“É uma lesão complexa, grave, dos ligamentos do joelho, e o tratamento é cirúrgico. Após discussão do caso clínico e consciência do Lille, do departamento médico do Lille, foi optado pelo tratamento cirúrgico que será realizado no Hospital Samaritano”, disse Tannure.

Lesionado no jogo contra o Atlético-GO, o volante Thiago Maia foi reavaliado e uma cirurgia não era descartada. O Flamengo esperava apenas o aval do Lille, clube que detém os direitos econômicos do atleta, para confirmar o procedimento.

Thiago Maia foi anunciado pelo Flamengo em 22 de janeiro deste ano com um contrato de empréstimo de um ano junto ao Lille, da França. O atleta vinha sendo constantemente utilizado pelo técnico Domènec Torrent, que antecedeu a Rogério Ceni, entre os titulares do meio-campo rubro-negro.

