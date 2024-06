Flamengo e prefeito do Rio vão se reunir por próximos passos sobre estádio

LUIZA SÁ

(UOL/FOLHAPRESS)

Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro vão se reunir na próxima segunda-feira para determinar os próximos passos sobre o terreno do estádio no Gasômetro. O encontro vai contar com o presidente Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes.



A ideia do encontro é debater o que pode ser feito sem uma resposta da Caixa. Isso passa diretamente pela possibilidade de desapropriar a área, algo levantado por Paes recentemente.



As duas partes têm interesse em determinar um prazo para resolução da situação. É um foco de ambos que o assunto seja solucionado antes do final do ano, já que haverá eleição no Flamengo e no Rio.



O Flamengo tem uma reunião com a Caixa Econômica agendada para a próxima semana. Ainda não houve resposta do banco sobre o valor que será pedido pelo terreno.



Se não houver resposta, a Prefeitura vai dar um prazo final para fazer a desapropriação. A expectativa do Flamengo é que a definição ocorra em breve.



PAES PRESSIONA CAIXA



Eduardo Paes tem se posicionado como um aliado do Flamengo. O prefeito já praticamente selou o acordo de potencial construtivo com o clube, restando apenas iniciar os pormenores burocráticos para iniciar todo o rito do projeto de lei.



O político, que concorrerá à reeleição na Prefeitura, também tem feito pressão na Caixa Econômica Federal. Isso porque o terreno do Gasômetro, onde o Flamengo deseja construir seu estádio, pertenceu ao banco estatal.



A Caixa, porém, tem feito jogo duro para o Rubro-Negro, que sinalizou com proposta de cerca de R$ 250 milhões. Inicialmente, o valor não agrada ao banco, que também não estipulou um valor considerado satisfatório para avançar nas conversas.



Paes, por sua vez, ameaça até mesmo desapropriar o terreno caso a Caixa não colabore. A região portuária e central do Rio de Janeiro tem sido a “menina dos olhos” do prefeito, que tem feito muitos investimentos e utilizado a área como instrumento político.