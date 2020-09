Flamengo e Federação condenados

PUBLICIDADE

Diante da briga de integrantes de torcidas organizadas no jogo Palmeiras 2 x 1 Flamengo, pela 6ª rodada do Brasileirão de 2016, o Rubro-Negro e a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) foram condenados pelo MPDFT a pagarem R$ 282.856,50 por danos morais coletivos na partida em questão.

A ação ajuizada pelo MPDFT alega que os organizadores da partida não adotaram as medidas necessárias para garantir a segurança dos torcedores. Segundo o órgão público, o valor da multa representa 10% do faturamento bruto do jogo, que foi de R$ 2.828.565,00. Quantia essa que será revertida ao Fundo de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Ministério Público, a estimativa de público no dia do evento era de 30 mil pessoas, enquanto que o público máximo estimado era de 45 mil pessoas. Entretanto, foram utilizados quase 55 mil ingressos. Em razão da insuficiência de seguranças para o público do evento, foram registradas várias ocorrências de violência antes, durante e após o evento, conforme relatado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

As brigas entre as torcidas resultaram em condenação de ambos os times ao pagamento de multa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), além da perda de mando de campo.

Em fevereiro deste ano, o réu Gabriel Augusto Silva, integrante da torcida Mancha Verde, foi condenado por tentativa de homicídio qualificado de torcedor do Flamengo que ficou gravemente ferido.

A sentença mostra que a partir dos relatos e vídeos divulgados sobre a partida, é possível concluir que ocorreu “grave, injusta e intolerável violação ao direito à segurança preconizado no Estatuto do Torcedor. Lesão esta que não se limitou ao jogo em questão, mas de tal repercussão que teve a potencialidade de mudar a percepção da coletividade a respeito da segurança em assistir ao espetáculo nos estádios”, destacou o juiz Pedro Matos de Arruda.

O JBr tentou contato com o presidente da Federação de Futebol do DF, Daniel Vasconcelos, mas sem resposta até o fechamento desta edição. O mesmo vale para a assessoria de imprensa do Flamengo.