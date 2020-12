Flamengo e Diego Alves acertam renovação por mais um ano

PUBLICIDADE

LEO BURLÁ E PEDRO IVO ALMEIDA

RIO DE JANEIRO, RJ

Após desacordos na negociação, Flamengo e Diego Alves selaram a paz em reunião nesta quinta-feira (17) e e acertaram a renovação do contrato por mais uma temporada, até o final de 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia e confirmada pela reportagem.

Com as festas de fim de ano próximas, os agentes e o clube viam a nova rodada de negociações como decisivas. Nos últimos dias, uma queda de braço marcou o impasse pela renovação. De um lado, o Flamengo se mostrando firme ao não ceder. Do outro, os representantes do camisa 1 começaram a ampliar os horizontes de olho na saída.

No meio do embate, Diego recebeu manifestações públicas de apoio de jogadores e também de Rogério Ceni. Filipe Luís e Arrascaeta fizeram coro pela permanência, enquanto Gabigol festejou um de seus gols contra o Santos ao lado do companheiro. O treinador deu a tarja de capitão para o atleta, o que foi visto como um sinal claríssimo de prestígio interno.

Com contrato até o final de 2020, Diego conversava desde a metade desta temporada para seguir no Flamengo nos próximos anos. Era desejo do goleiro -que chegou a renovar aluguel da sua casa no Rio de Janeiro e a matrícula de seus filhos no colégio- e, inicialmente, dos cartolas rubro-negros.

