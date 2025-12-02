Flamengo domina seleção da Copa Libertadores

O Flamengo domina a seleção da última Copa Libertadores da América. O Rubro-Negro da Gávea, que conquistou o tetracampeonato da competição ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado (29) em Lima (Peru), tem sete jogadores na equipe ideal da competição divulgada nesta terça-feira (2) pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O goleiro Rossi, os zagueiros Léo Pereira e Danilo, os meio-campistas Pulgar, Carrascal e Araascaeta e o atacante Pedro são os representantes do Flamengo na seleção da Conmebol. Já o Palmeiras, que disputou a decisão da competição com o Rubro-Negro, conta com o zagueiro Gustavo Gómez e com o atacante Flaco López.

O terceiro time com representantes na equipe ideal da Libertadores é o Racing (Argentina), que foi eliminado na fase semifinal pelo Flamengo. Os jogadores da Academia são o meio-campista Sosa e o atacante Maravilla Martínez.

No último sábado o Rubro-Negro se tornou o primeiro tetracampeão da América do futebol brasileiro ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 graças a um gol do zagueiro Danilo no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru).

