Filipe Luis e Gabigol são relacionados pelo Fla para o duelo com o Racing

SÃO PAULO, SP

O Flamengo divulgou, na tarde deste domingo (22), os jogadores relacionados para encarar o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira. Recuperados de lesão, o lateral-esquerdo Filipe Luis e o atacante Gabigol integram a lista. O confronto acontece no Presidente Perón, às 21h30.

Filipe Luis estava com um problema muscular na parte posterior da coxa direita. A última partida em que ele atuou foi na goleada sofrida pelo Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro, quando foi substituído no segundo tempo. Já Gabigol, acusou um incômodo muscular na coxa direita no empate com o Atlético-GO, também pelo Brasileiro.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Pedro permanecem fora. Além deles, o volante Thiago Maia, que terá de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, também não está à disposição.

As informações são da FolhaPress