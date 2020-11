Fifa confirma que Mundial de Clubes será no Catar em fevereiro de 2021

PUBLICIDADE

A Fifa anunciou nesta terça-feira as datas do Mundial de Clubes de 2020. Por causa do impacto da pandemia do novo coronavírus, a competição será disputada no Catar entre 1.º e 11 de fevereiro de 2021. A entidade resolveu adiar o começo da disputa para compensar a mudança de datas de todas competições continentais que dão vaga o torneio. Pelo cronograma inicial, ele seria disputado em dezembro deste ano. Assim como em edições anteriores, serão sete participantes.

Em comunicado oficial, a Fifa explicou que escolheu o mês de fevereiro de 2021 porque justamente em janeiro se encerra uma das competições que dá vaga ao Mundial. A Copa Libertadores, por exemplo, tem a decisão marcada para o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro, somente dois dias antes da abertura do torneio. Os demais representantes de cada continente devem sair ainda neste ano.

Até agora estão confirmados neste Mundial de Clubes o Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões da Europa, e o Al-Duhail, campeão nacional do Catar. Todos os outros continentes ainda vão indicar os representantes. O próximo participante a ser conhecido virá da final da Liga dos Campeões Africana. No próximo dia 27, os dois grandes rivais do futebol egípcio Al Ahly e Zamalek vão se enfrentar no Cairo.

Caso algum brasileiro ganhe a Libertadores e se classifique para o Mundial, o calendário ficará ainda mais apertado. Para o mês de fevereiro está previsto o fim do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo o início das competições válidas pela temporada de 2021. O País tem como representantes nas oitavas de final da Libertadores seis equipes: Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Santos, Palmeiras e Flamengo.

No mesmo comunicado, a Fifa oficializou que por causa da pandemia cancelou para 2020 as disputas de dois torneios femininos: o Mundial Sub-20, que estava marcado para a Costa Rica, e o Mundial Sub-17, previsto para a Índia. A tendência é as duas competições serem disputadas somente em 2022 e com as respectivas sedes mantidas.

