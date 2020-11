Fifa anuncia que premiação ‘The Best’ ocorrerá em 17 de dezembro

PUBLICIDADE

A Fifa anunciou nesta sexta a data da sua premiação “The Best” para os melhores da temporada: a cerimônia ocorrerá em 17 de dezembro, de forma virtual, para evitar a transmissão do coronavírus. A votação começará na próxima quarta-feira e terminará em 9 de dezembro.

Em seu site oficial, a Fifa afirmou que é importante realizar as homenagens num ano extraordinário em que houve “uma combinação de trabalho árduo e solidariedade” para que o “futebol tenha sido uma fonte rara de conforto e alegria para muitos”.

No “The Best”, a Fifa dará prêmios de melhor jogadora, melhor jogador, melhor treinador do futebol feminino, melhor treinador do futebol masculino, melhor goleira, melhor goleiro, seleção do ano masculina, seleção do ano feminina, fair-play, Puskás (gol mais bonito) e um para uma história emocionante de torcedores.

Uma novidade é que neste ano os prêmios para goleiros receberão votos também de atletas, técnicos, jornalistas e torcedores, e não mais apenas de um painel especializado.

A cerimônia da Fifa será a mais importante da temporada, uma vez que a principal concorrente, a Bola de Ouro, não ocorrerá. A revista France Football, que entrega a Bola de Ouro, decidiu não fazer sua premiação nesta temporada, também por conta da pandemia.

No futebol masculino, o principal candidato a levar o prêmio é o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. No feminino, quem desponta é a atacante dinamarquesa Pernille Harder, que jogou no Wolfsburg até o fim da temporada 2019/2020 e atualmente está no Chelsea.

