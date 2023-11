Festa do Fluminense tem Diniz ovacionado, provocação ao Boca e samba

Além disso, uma peça de papelão em formato de caixão e com as cores e símbolo do Boca chegou ao trio

ALEXANDRE ARAÚJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS)

A torcida do Fluminense celebrou o título da Libertadores em festa na manhã de deste domingo (12), no Centro do Rio de Janeiro.

O elenco tricolor ergueu a taça em um trio elétrico, e levou a torcida à loucura.

O técnico Fernando Diniz foi um dos mais ovacionados. O treinador chegou a descer do trio em um momento e passou bem perto dos torcedores.

Dentre os jogadores, os mais festejados foram Marcelo, Felipe Melo, Cano e Nino.

Durante o desfile foram cantadas músicas de arquibancada e sambas e músicas que ganharam adaptações da torcida, foram sambas-enredos conhecidos dos cariocas.

O do Salgueiro de 1993, por exemplo, ganhou os versos: “Explode coração, na maior felicidade. É lindo o meu Fluzão passeando com a taça na cidade”.

Hoje diretor de planejamento do Flu, o ex-atacante Fred também foi lembrado. A música “O Fred vai te pegar” foi cantada.

PROVOCAÇÕES

Além disso, uma peça de papelão em formato de caixão e com as cores e símbolo do Boca chegou ao trio. O zagueiro David Braz levantou e a torcida celebrou. Depois, o objeto foi devolvido à torcida.

Houve também espaço para provocação aos rivais com musicas como: “Chora, vascaíno o sonho acabou. O German Cano agora é tricolor” e “boi, boi, boi da cara preta, Paulo Henrique Ganso joga mais que o Arrascaeta”.

MUITO CALOR E PROMESSA DE MAIS FESTA

Com o forte calor que faz no Rio de Janeiro, alguns torcedores passaram mal. Uma menina desmaiou e teve de receber atendimento dentro da área de isolamento do trio elétrico.

Esta é a primeira comemoração do elenco com os torcedores. No duelo com o São Paulo, haverá volta olímpica no Maracanã.

O Fluminense venceu a Libertadores pela primeira vez ao bater o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, no último dia 4, no Maracanã.