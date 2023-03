Felipe ‘Maestro’ será auxiliar de Ramon em amistoso da seleção brasileira

Felipe foi companheiro de Ramon no time do Vasco campeão da Libertadores de 1998. Como lateral-esquerdo e meia

Igor Siqueira

O técnico interino Ramon Menezes terá Felipe, ex-companheiro de Vasco, como seu auxiliar na seleção brasileira no amistoso contra Marrocos marcado para 25 de março. Felipe atualmente é técnico do Bangu.

O ex-jogador apelidado de “Maestro” não estava presente na convocação da seleção, nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro. Mas faz parte da lista dos que viajam a Tânger para o amistoso que abre a temporada 2023.

QUEM É FELIPE MAESTRO?

Felipe foi companheiro de Ramon no time do Vasco campeão da Libertadores de 1998. Como lateral-esquerdo e meia, defendeu também Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense e clubes da Turquia e do Qatar. Isso além da seleção brasileira, em que foi campeão da Copa América de 2004.

Hoje aos 45 anos, Felipe começou a carreira de treinador em 2017, no Tigres (RJ). Ele trabalhou no Confiança-SE, foi coordenador na Ponte Preta e está na terceira passagem pelo Bangu, sétimo colocado do Campeonato Carioca.

RAMON TEM AUTONOMIA

Ramon teve liberdade para montar a comissão técnica interina da seleção brasileira. A CBF só escolheu o coordenador, que será o ex-jogador Ricardo Gomes -na comissão técnica de Tite, ele foi observador técnico na Copa do Mundo. Do restante, a maioria trabalha com Ramon na seleção sub-20.

Há quatro remanescentes da antiga comissão técnica: o fisiologista Guilherme Passos, o médico Rodrigo Lasmar e os analistas de desempenho Bruno Baquete e Thomaz Koerich.

O preparador de goleiros da seleção será Silvio Jardim, do América-MG, e não mais Taffarel e Marquinhos Trocourt. Já o preparador físico Fábio Mahseredjian foi trocado por Leonardo Cupertino, também do América-MG.