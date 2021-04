Federação de Futebol do DF terá que apresentar ao MPDFT resultados dos jogos do Candangão

Contatos dos dirigentes dos times participantes da competição também devem ser informados ao MPDFT

Na última quinta-feira (15), a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) solicitou que a Federação de Futebol do Distrito Federal envie os resultados dos jogos da 1ª fase do Campeonato de Futebol do Distrito Federal – Candangão/2021, no prazo de cinco dias.

Com isso, a Federação deverá enviar ao Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) a relação dos dirigentes de todas as agremiações participantes da competição.

A medida foi tomada após representantes da Federação de Futebol do DF procurarem o MPDFT para relatar alguns resultados pouco prováveis nos jogos do Campeonato Brasiliense 2021. A federação pediu a ajuda do Ministério Público para apurar suposta manipulação dos resultados. Segundo o procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, a PDDC realiza trabalho de acompanhamento e fiscalização das condições de uso dos estádios de futebol do Distrito Federal e, diante dos relatos de possíveis indícios de irregularidades, está sendo iniciada uma investigação sobre os resultados do campeonato.

