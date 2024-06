Perto do Atlético-MG, Fausto Vera se despede de companheiros no Corinthians

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

Fausto Vera tem negociação avançada com o Atlético-MG e já iniciou as despedidas no Corinthians.



O Atlético-MG avançou na negociação por Fausto Vera. Faltam detalhes para o Galo superar o interesse do Boca Juniors (ARG).



Fausto, então, pediu para não jogar mais e já se despediu de companheiros e pessoas próximas no Brasil.



O Corinthians não confirma o acordo, mas o UOL apurou que a expectativa é vender por um valor entre 4 e 5 milhões de dólares (R$ 21 e R$ 27 mi).



O Timão vai recuperar parte do que investiu por Fausto Vera junto ao Argentinos Juniors. O meio-campista começou bem, mas não correspondeu às expectativas.



O Corinthians se comprometeu a pagar R$ 37 milhões pelo argentino, mas atrasou as parcelas e ainda deve cerca de R$ 17 milhões. A proposta do Galo é maior que esse débito.