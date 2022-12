Fagner treina forte para fazer belo 2023 após ter vivido pior ano no Corinthians

Fagner jamais havia realizado um ano tão decepcionante no Corinthians.

Foram cinco lesões, somente 43 partidas disputadas, bronca com o técnico Vitor Pereira e a reserva na reta final da temporada. Fagner jamais havia realizado um ano tão decepcionante no Corinthians. Com a saída do técnico português e a efetivação de Fernando Lázaro, o lateral-direito renovou suas esperanças de volta por cima e quer fazer de 2023 seu grande ano no clube.

Em sua décima temporada após o retorno em 2014, o lateral-direito espera ser importante para o clube findar com o jejum de títulos que já dura desde o Paulistão de 2019. O Estadual será a primeira oportunidade, a partir do dia 15 de janeiro, em visita ao Red Bull Bragantino. O time ainda terá Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Fagner impressionou comissão técnica e companheiros pela maneira como se reapresentou para o início da pré-temporada. Voltou “fininho” e bem fisicamente, fruto de trabalho que fez nas férias. Ele usa suas redes sociais para postar seus grandes lances dos 700 jogos no clube disposto a se inspirar a retomar a fase de brilho.

“Um 2022 de altos e baixos, mas com a certeza que deixei tudo que podia dentro de campo e que conseguimos brigar na parte de cima em quase todas as competições. Agora é repor as energias para um 2023 melhor”, anunciou o jogador ao fim da temporada.

Com muito incentivo dos seguidores, na maioria torcedores do Corinthians, o jogador fixou na cabeça que necessita de uma resposta em campo e vem, diariamente, mostrando o quanto vem trabalhando no CT Joaquim Grava. Diferentemente do antecessor, Fernando Lázaro não é adepto ao rodízio e Fagner fará muitas partidas em 2023. Ciente disso, ele vem fazendo fortalecimento muscular para não sofrer novas contusões.