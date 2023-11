Ex-treinador de Endrick no DF celebra presença do jogador na Seleção e possível feito histórico

Ele comandou o garoto em seus primeiros passos nos campos, ainda em Brasília e exalta o feito do jovem de Taguatinga

Jornal de Brasília/ Agência Ceub

Por Henrique Sucena

O brasiliense Endrick pode fazer história nesta quinta-feira (16) ao se tornar o quarto jogador mais novo a atuar pela seleção brasileira de futebol profissional.

Aos 17 anos e 4 meses, o atacante do Palmeiras alcançaria o patamar de ídolos do esporte nacional com o feito e tem muito para agradecer aqueles que o comandaram no início, como o caso do treinador Écio Antunes.

Ele comandou o garoto em seus primeiros passos nos campos, ainda em Brasília e exalta o feito do jovem de Taguatinga.

“É algo muito surreal, mas sabíamos da capacidade e talento dele”, disse o ex-treinador do atacante.

Conselhos de professor

Écio se diz orgulhoso pela convocação do antigo pupilo e faz questão de dizer que sempre acreditou que o jovem alcançaria esse patamar.

Comandante da Brasília Futebol Academia (BFA), o treinador comandou além de Endrick outras promessas do futebol brasileiro na escola, como o caso do atacante Reinier, mas exalta o preparo que o palmeirense demonstrou desde o início.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele recorda que o garoto chegou à escola aos 7 anos de idade e já atuava em categorias acima e apresentava força física e qualidade técnica acima da média para sua idade.

Sem pressão

O treinador da BFA também minimiza a pressão sobre o garoto, dizendo acreditar que ele já está acostumado a isso. Écio mostra esperança em relação ao seu ex-jogador para o futuro do futebol no país, assim como muitos torcedores espalhados pelo Brasil.

“A pressão sempre fará parte do atleta de alto rendimento, mas ele já vem desde os 14 anos vestindo a camisa da seleção na base. Na principal acredito que o seu potencial nos dará muita alegria.”

No patamar dos ídolos

Uma possível estreia de Endrick, seja contra a Colômbia nesta quinta ou no clássico contra a Argentina no Maracanã na próxima terça, faria do jovem o quarto jogador mais novo a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele chega mais velho apenas que os ídolos Pelé, Edu e Coutinho, todos campeões do mundo vestindo a amarelinha.

Apesar de muito apelo popular, Dunga não convocou o jovem Neymar em 2010 nas preparações para a Copa do Mundo na África do Sul, deixando sua estreia para o pós-Copa, aos 18 anos.

Outros jovens de faixa etária convocados na década passada incluíram Alexandre Pato, Marcelo e Philippe Coutinho, todos aos 18 anos.

Campeões

Se for escalado, Endrick deve se juntar a Pelé, Edu, Coutinho e Ronaldo como alguns dos poucos atletas na história a fazer sua primeira aparição pelo Brasil aos 17 anos, um feito histórico que ilude os torcedores que ainda sonham com o hexa, tendo em vista que os outros 4 venceram a Copa do Mundo antes.

O jovem atacante de Taguatinga segue quebrando recordes e aumentando as expectativas dos torcedores ao redor do país que esperam o seu sucesso com a amarelinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De olho em 2024

As primeiras chances na Seleção vêm no momento ideal visando ao próximo grande torneio da equipe, a Copa América de 2024.

Com problemas para achar um centroavante que assuma de vez a titularidade, é possível que a boa fase no Palmeiras e eventuais boas atuações com a amarelinha arrumem uma vaga para o jovem no avião rumo aos Estados Unidos.

A competição está programada para se iniciar no dia 20 de junho, aproximadamente um mês antes do aniversário de 18 anos do brasilienses, data programada para que Endrick deixe o futebol paulista rumo ao Real Madrid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Copa América pode se mostrar como uma vitrine não só visando a titularidade da Seleção mas também no clube espanhol, que já o observa desde sua contratação aos 16 anos no final de 2022.

Caso Endrick não conquiste a vaga para a Copa América, existe também a possibilidade do atacante disputar os Jogos Olímpicos em Paris, que se iniciam cerca de duas semanas após a final do torneio latino-americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o futebol olímpico sendo exclusivo para a categoria sub-23, com apenas 3 exceções por delegação, a competição na França poderia ser outra vitrine importante para o palmeirense se apresentar ao futebol internacional. O treinador Écio diz acreditar que o jovem está preparado para essa convocação e a chegada à capital espanhola.

“Precisamos entender que a Copa América é a próxima Copa do Mundo, temos que levar os melhores atletas do momento. São competições de tiro muito curto e o Endrick está em um ótimo momento. Sem dúvidas que o Real Madrid com tantos talentos saberá o melhor momento e toda preparação para tirar o melhor do atleta.”