Estádio do Napoli muda de nome e homenageia Maradona após sua morte

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, anunciou que rebatizará o estádio do Napoli após a morte de Diego Maradona, nesta quarta-feira (25).

Até então chamado San Paolo, a construção passará a carregar o nome de Diego Armando Maradona.

O argentino fez história na Itália, conquistando com a camisa azul clara os maiores títulos do clube. Deu à equipe seus únicos troféus do Campeonato Italiano (1987 e 1990) e o único da atualmente chamada Champions League (1989).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele passou seis anos no clube italiano, entre 1984 e 1991, até ser suspenso por doping pela primeira vez.

Magistris também lamentou a morte do ex-jogador nas redes sociais.

“O maior jogador de todos os tempos. Diego fez nosso povo sonhar, resgatou Nápoles com sua genialidade. Em 2017, ele se tornou nosso cicadão de honra. Diego, napolitano e argentino, nos deu glória e alegria. Nápoles te ama”, escreveu.

O Napoli também lamentou a morte do ídolo da cidade. “Todos esperam as nossas palavras. Mas quais palavras podemos usar para uma dor como a que estamos vivendo? Agora é o momento das lágrimas. Depois haverá o momento das palavras”, escreveu o clube nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress