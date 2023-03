Espanha e Portugal acreditam que Marrocos “melhora” candidatura para Copa de 2030

Na terça-feira, o rei Mohammed VI do Marrocos anunciou que seu país se uniu à candidatura de Espanha e Portugal para sediar a Copa

Os chefes de Governo de Espanha e Portugal consideraram nesta quarta-feira que a inclusão do Marrocos “melhora” sua candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030 e lança uma mensagem de união entre Europa e África.

“Acredito que esta candidatura da Península Ibérica com o Marrocos tem uma carga muito positiva”, afirmou o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, em uma entrevista coletiva conjunta com seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, após uma cúpula bilateral em Lanzarote, nas ilhas Canárias.

“Lança uma mensagem muito importante para todo o mundo e em particular a Europa e África, visto que afirma que somos dois continentes vizinhos, dois continentes que querem trabalhar em conjunto”, acrescentou Costa.

Espanha e Portugal anunciaram em 5 de junho de 2021 sua candidatura para a Copa de 2030, em um amistoso entre suas seleções no estádio Metropolitano de Madri.

Em outubro de 2022, ambos integraram a Ucrânia, mas segundo informou a imprensa espanhola recentemente, a suspensão do presidente da federação ucraniana por suposta corrupção fará com que o país, atualmente em guerra com a Rússia, fique fora da candidatura.

Nesta quarta-feira, nem Costa nem Sánchez mencionaram a Ucrânia durante a entrevista.

A inclusão do Marrocos ao projeto ibérico “coloca a candidatura conjunta de Espanha e Portugal em condições ainda melhores de poder ganhar esta corrida”, reiterou o premiê espanhol.

“É a primeira vez que uma candidatura conjunta é apresentada entre as duas margens do Mediterrâneo, uma candidatura entre África e Europa, que me parece que pode ajudar e unir aquilo que nada pode separar”, afirmou Costa.

Fontes da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) afirmaram que as três federações devem se reunir nesta quarta-feira em Kigali (Ruanda), durante o congresso da Fifa.

