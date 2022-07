Em preparação para o Sul-Americano, Seleção Feminina Sub-19 disputa três amistosos

Os amistosos serão contra o Sesi-SP Sub-21, no ginásio Poliesportivo do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí (MG)

A Seleção Feminina Sub-19 encara mais um teste na preparação para o Sul-Americano, que acontece de 7 e 14 de setembro, em La Paz, na Bolívia. O time do treinador Hylmer Dias disputa uma série de três amistosos contra o Sesi SP sub-21, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Os jogos acontecem no ginásio Poliesportivo do Inatel no sábado (2), no domingo (3) e na segunda-feira (4). A entrada será 1kg de alimento não perecível – é preciso retirar o ingresso no site da Sympla e apresentar comprovante de vacinação.

“Santa Rita do Sapucaí sempre recebe as seleções de vôlei muito bem e será uma ótima oportunidade para testar o time. Esses jogos são muito importantes na nossa caminhada rumo ao Sul-Americano. Em julho, a equipe também disputa a Copa Pan-Americana, mais um torneio preparatório”, diz Hylmer.

Principal competição da temporada, o Sul-Americano é classificatório para o Mundial de 2023. “Esses amistosos são muito importantes na preparação para o Sul-Americano da categoria, que é classificatório para o Mundial de 2023. É uma grande oportunidade de testarmos nossos jovens talentos contra um time de qualidade como o sub-21 do Sesi-SP. Estamos confiantes na preparação e no trabalho realizado pela comissão técnica”, diz Julia Silva, gerente de competições de quadra da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A Seleção Feminina Sub-19 conta com as levantadoras Amanda Mutuano, Clara Rodrigues, e Maria Luiza Rabelo; as centrais Juliana Palhano, Luana Camila, Lívia Lopes e Katryne Rodrigues; as opostas Manoela Forlin, Ana Lídia Scopinho e Ana Luiza Zanela; as ponteiras Tais Sartori, Rebeca Viana, Ana Luiza Macarrone, Vitória Elena e Maria Fernanda de Brito; e as líberos Maila Ribeiro e Mikaela Tierno.

Link para retirada de ingressos: https://www.sympla. com.br/evento/amistosos-2022- selecao-feminina-sub-19/ 1613576

Amistosos – Seleção Feminina Sub-19

02/07 (SÁBADO) – Seleção feminina sub-19 x Sesi-SP sub-21, às 17h

03/07 (DOMINGO) – Seleção feminina sub-19 x Sesi-SP sub-21, às 17h

04/07 (SEGUNDA-FEIRA) – Seleção feminina sub-19 x Sesi-SP sub-21, às 19h