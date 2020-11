Em Live, Minas Brasília faz lançamento do novo programa de sócio torcedor

PUBLICIDADE

Na noite desta segunda-feira, 09, o Minas Brasília Futebol Feminino lançou programa de sócio torcedor exclusivo e independente do clube. O lançamento ocorreu em live no Instagram com a diretora de Comunicação, Kris Albuquerque.

Kris explicou as modalidades do sócio e presenteou com um desconto exclusivo todos aqueles que realizaram o pré-cadastro. Na Live, ainda ocorreu o lançamento da campanha #SomosMinasBrasilia nas redes sociais para convidar seu amigo, familiar ou conhecido que ainda não é Sócio das Minas para se associar ao clube. Marque o @MinasBrasiliaFF nas postagens!

Sendo sócio, mesmo nesse período de jogos sem a torcida, as vantagens são inúmeras. Além do desconto exclusivo juntos aos nossos parceiros e a exclusividade e benefícios, o sócio-torcedor tem o Clube de Vantagens com vários produtos, descontos exclusivos nas lojas oficiais e acesso restrito as notícias e à rotina do clube.

Convide uma pessoa para ser sócio, ajude o Minas Brasília e o futebol feminino a continuar crescendo e seja o maior patrocinador do maior clube totalmente feminino do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por Eduardo Ronque/Minas Brasília FF