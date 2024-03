Em jogo frenético, Ceilândia bate o Gama e chega à final do Candangão 2024

Por Fernando Viana

Na tarde deste sábado (23/3), Ceilândia e Gama se enfrentaram novamente pelas semifinais do Candangão 2024. No estádio Abadião, o gato preto conseguiu fazer valer o fator casa e venceu o alviverde por 4×3. Kennedy, Romarinho, Felipe Clemente e Badhuga marcaram para o alvinegro. Nunes, Emerson e Pablo balançaram as redes para o periquito.

O primeiro tempo do gato preto foi avassalador, e na metade da primeira etapa já vencia por 3×0. O alvinegro balançou as redes logo no primeiro minuto de jogo com Kennedy, belas jogadas de Romarinho e Clemente ampliaram. Já nos acréscimos, o zagueiro Badhuga subiu mais alto que a zaga gamense e fez o quarto.

Na segunda etapa, o jogo que parecia estar decidido ganhou em emoção. O maior campeão do DF foi em busca do empate. Com 10 minutos, o alviverde já tinha feito dois gols, mostrando qualidade nas jogadas aéreas, os experientes Nunes e Emerson colocaram os gamenses na partida. Aos 34′, Pablo aproveitou o vacilo da zaga e marcou mais um. Apesar da reação, o Gama não conseguiu empatar e só volta a jogar em 2025.

Com a classificação, o Ceilândia busca o tricampeonato e aguarda o vencedor de Capital x Brasiliense para saber o adversário na final. Além disso, o gato preto garantiu a participação na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2025.