Em ‘jogo das faixas’ com muita briga e disputas duras, Flu vence São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi chamada de ‘jogo das faixas’, pois os jogadores trocaram faixas de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores antes de a bola rolar.

O time de Fernando Diniz abriu o placar já na segunda etapa em chute de Cano de fora da área. A bola ainda desviou em Rafinha e matou o goleiro Rafael.

O São Paulo perdeu Gabi Neves, expulso, ainda no primeiro tempo e pouco conseguiu criar no jogo. O time segue sem nenhuma vitória como visitantes no Brasileirão: são oito empates e nove derrotas.

O clima festivo acabou assim que o apito inicial soou. A partida foi marcada por muita discussão entre jogadores, técnicos e arbitragem, além de disputas duras como na expulsão de Gabi Neves.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 50 pontos, mas não subiu nenhuma posição na tabela e segue em oitavo. Já a equipe paulista parou nos 46, em 10º.

O São Paulo volta a campo neste domingo (26), quando recebe o Cuiabá às 18h30. Já o Fluminense joga um dia antes, no sábado (25), às 21h, também em casa contra o Coritiba.

O JOGO

O clima de celebração e harmonia entre os dois clubes, com jogadores trocando faixas de campeão da Copa do Brasil e Libertadores durou apenas até o apito inicial. Com a bola rolando, o jogo se mostrou tenso, com muita discussão e até uma expulsão ainda na primeira etapa, quando Gabi Neves chegou atrasado em Thiago Santos. O nervosismo seguiu até o fim do jogo, com diversos registros de discussões e entradas mais ríspidas.

A partida teve poucas oportunidades, com a primeira boa chance chegando só nos acréscimos da primeira etapa. No segundo tempo, Diniz voltou com Lelê no lugar de David Braz e colocou o Fluminense em cima do São Paulo. O desenho do jogo, então, foi claro: os cariocas tinham o domínio das ações e os paulistas se defendiam.

O gol de Cano, porém, não saiu em jogada trabalhada, mas sim em chute de fora de área que desviou em Rafinha. O Tricolor das Laranjeiras teve ao menos mais uma chance para ampliar, mas não aproveitou. O São Paulo, por outro lado, não conseguiu superar a inferioridade numérica para ameaçar os cariocas.

LANCES IMPORTANTES

Expulso! Aos 28, Gabi Neves chegou atrasado e acertou um pisão em Thiago Santos. O árbitro deu amarelo, mas o VAR recomendou a revisão e o uruguaio foi expulso após análise no vídeo.

Rafael! Já nos acréscimos no primeiro tempo, o Fluminense exigiu o goleiro são-paulino. Alexander fez boa jogada pela direita e colocou bela bola para entrada de Samuel Xavier. O lateral, dentro da área, soltou a bomba e Rafael espalmou.

1×0. Cano recebeu a bola na entrada da área, ajeitou o corpo e mandou para o gol. A bola desviou nas costas de Rafinha e matou o goleiro Rafael.

Quase mais um! Cano lança Yony González na direita e ele chega batendo cruzado para a defesa com os pés de Rafael. No rebote, a bola fica viva dentro da área, mas Lelê não consegue completar e Diego Costa afasta o perigo.

Quase de carrinho! Aos 23 minutos, o Fluminense saía jogando quando a bola foi recuada para o goleiro Fábio e ele demorou a fazer o passe. Pablo Maia pressionou de carrinho e desarmou o goleiro dentro da pequena área, mas a bola saiu desviada ao lado da trave carioca.

Ficha Técnica

Fluminense 1 x 0 São Paulo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Guga), David Braz (Lelê), Thiago Santos (Diogo Barbosa) e Marcelo (André); Martinelli, Alexsander e Ganso; Lima, Yony González (Leo Fernández) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia (Talles Wander), Alisson (Talles Costa) e Gabi Neves; Juan (Nathan Mendes), Luciano (Erison) e David (William Gomes). Técnico: Dorival Jr.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Beraldo, Diego Costa, Rafinha, Nathan Mendes e David (São Paulo); Marcelo, Cano, Ganso, Guga, Alexsander e Martinelli (Fluminense)

Cartão vermelho: Gabi Neves (São Paulo)

Gol: Cano, aos 9min/2ºT