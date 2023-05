Em jogo com 12 cartões, Flamengo derrota Bahia fora de casa e embala no Brasileirão

O resultado alivia a pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli e dá indícios de que o argentino passou a encontrar soluções para a equipe

O Flamengo acordou para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em partida marcada por 12 cartões, o time rubro-negro derrotou o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. O resultado alivia a pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli e dá indícios de que o argentino passou a encontrar soluções para a equipe.

A segunda vitória consecutiva levou o Flamengo aos nove pontos, contra 15 do Botafogo, atual líder do Brasileirão. O Bahia ficou na 13ª colocação, com seis.

O jogo contou com elevado número de cartões apresentados pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Foram nove amarelos e dois vermelhos, estes para Kanu e Rezende, ambos do Bahia.

O Flamengo continuou no embalo da vitória sobre o Goiás em Salvador. O time rubro-negro envolveu o Bahia facilmente e abriu o placar aos 22 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta, David Luiz desviou e Matheus França completou para o fundo das redes.

A pressão continuou. Arrascaeta recebeu de Éverton Cebolinha, driblou Victor Hugo, que fez pênalti. Aos 28 minutos, Gabigol deslocou o goleiro Marcos Felipe e fez 2 a 0. Mas o Bahia voltou para o jogo aos 34, quando Biel aproveitou uma troca de passes entre Cauly e Thaciano para diminuir.

Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo ainda fez mais um. Éverton Cebolinha colocou a bola na cabeça de David Luiz, que fez o terceiro. O defensor, que vinha sendo vaiado pelos torcedores nos últimos jogos, foi muito festejado pelos companheiros de equipe.

No intervalo, Sampaoli resolveu poupar seus jogadores e fez logo cinco mudanças. Do outro lado, Renato Paiva optou por tirar um defensor e colocou o Bahia no ataque. A tática do time da casa foi melhor, tanto que Ademir, que acabara de entrar, diminuiu aos cinco minutos.

Desfigurado, o Flamengo perdeu em entrosamento e viu o Bahia dominar a partida. Coube ao clube rubro-negro passar a se defender. O time da casa chegou ao segundo gol logo aos 5 minutos, com Ademir. Mas tudo mudou quando o Bahia perdeu dois de seus zagueiros por expulsão: Kanu e Rezende.

Com dois jogadores a mais, o Flamengo sobrou em campo e chegou a marcar mais um gol com Gabigol. O atacante estava em posição de impedimento e o lance acabou anulado pela arbitragem.

Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, dia 21, às 16h, para enfrentar o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Bahia joga no sábado, às 16h, frente ao Goiás, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 X 3 FLAMENGO

BAHIA – Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo (Ademir) e Rezende; Vitor Jacaré, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia (Ryan); Biel e Arthur Salles (Kayky). Técnico: Renato Paiva.

FLAMENGO – Matheus Cunha (Santos); Fabrício Bruno, David Luiz (Wesley) e Léo Pereira; Ayrton Lucas, Thiago Maia (Erick Pulgar), Victor Hugo, Arrascaeta e Matheus França (Vidal); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Matheus França, aos 22, Gabigol (pênalti), aos 28, Biel, aos 32, e David Luiz, aos 49 minutos do primeiro tempo. Ademir, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ademir, David Duarte, Rezende, Vitor Hugo e Yago Felipe (Bahia); Arrascaeta, Ayton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vidal (Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS – Kanu e Rezende (Bahia).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 1.918.299,00

PÚBLICO – 48.502 pagantes.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Estadão Conteúdo