Em dia de festa de Douglas Nunes, Cerrado vence mais uma no NBB

O Cerrado Basquete voltou à quadra nessa terça (9), e voltou a vencer no NBB. A sexta vitória veio em casa diante da Unifacisa de Campina Grande-PB. Apesar dos dois primeiros quartos terem sido dos visitantes, o Verdão voltou com tudo e virou a partida vencendo por 81 a 67. O destaque do jogo foi o aniversariante Douglas Nunes, que teve 28 pontos, 4 assistências e 3 rebotes, e também ganhou de presente um banho de água no final do jogo.

O Cerrado começou o primeiro quarto enfrentando a forte marcação da equipe da Unifacisa e saiu atrás no placar. Na metade do quarto a equipe começou a equilibrar as ações e diminuiu o placar para 10 a 4.

A equipe sofreu com alguns erros mas engatou uma sequência de seis pontos, deixando a diferença em apenas dois, 16 a 14. A equipe do Unifacisa voltou com alguns titulares e voltou a ficar a frente ao final do primeiro quarto, 23 a 14.

O Cerrado voltou melhor no segundo quarto e contou com a pontaria afiada de Luis Mendonça, que emendou cinco pontos seguidos e diminuiu o placar para 25 a 19. A equipe de Brasília voltou a apresentar erros defensivos e viu, na metade do quarto, o placar ficar em 34 a 23 para o Unifacisa.

No final da primeira etapa, o Cerrado melhorou nos rebotes defensivos e conseguiu forçar turnovers adversários. Com uma melhora no ataque, a equipe deixou a diferença no placar ao final da primeira etapa em apenas seis pontos, 42 a 36, após três lances livres convertidos por Wiggins e uma bola perfeita de três, convertida por Douglas Nunes.

O Cerrado Basquete voltou bem para o terceiro quarto, e conseguiu virar o jogo já no início, quando Douglas Nunes conseguiu encaixar uma excelente sequência de sete pontos seguidos, colocando 43 a 42 no placar.

A partir daí só deu Cerrado em quadra. O time candango passou a dominar o jogo, liderando as ações e com uma defesa forte e bem postada, além de melhorar nos arremessos de quadra, conseguiu terminar o quarto a frente, com 25 a 11, e vencendo o jogo por 61 a 53.

O Cerrado seguiu melhor no último quarto e faltando quatro minutos pro fim do jogo, conseguiu ampliar sua vantagem, abrindo 19 pontos de vantagem, 78 a 59.

A partir daí foi só administrar a vitória, 28 a 14 no quarto, 81 a 67 no jogo. O Cerrado voltará a jogar em sua casa na quinta feira (11), quando terá o clássico contra o Brasília, às 20 horas.