E-Sports: A Full Sail University transforma a brincadeira em profissão com o torneio League of Legends 5v5 integrado com o Crash Course

A indústria brasileira de jogos eletrônicos é a maior da América Latina e a 13ª do mundo. Estima-se que, na quarentena, houve um aumento de 30% na receita. Em 2020, no Brasil, mais de 20 milhões já são simpatizantes dos jogos eletrônicos e com toda essa admiração o e-Sports deve chegar na casa do R$ 1 bilhão, segundo o instituto de pesquisa internacional Newzoo, Tais números são apenas um dos muitos sinais de que a quarentena global está sendo uma verdadeira “perfect storm” para que games e e-sports realmente se tornem mainstream e mostrem, aos poucos céticos que podem competir de igual para igual com qualquer outra indústria de entretenimento.

No mundo, o setor movimenta mais de US$ 120 bilhões e cresceu 80% durante o covid-19, de acordo com isso, espera-se um alto crescimento na movimentação no mercado de games em 2021, chegando perto de US$124,8 bilhões consequentemente, aumento das vagas de trabalho.

De 2019 pra cá, houve a abertura de pelo menos 2.396 postos de trabalho nesses segmentos no país, de acordo com levantamento do START baseado em dados do Vaggas BR, perfil no Twitter dedicado à divulgação de vagas nos setores de eSports. O número abrange empregos, estágios e serviços de freelance. São Paulo é a cidade com maior quantidade de oportunidades (52,5% do total), seguida por Rio de Janeiro, Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Dentro desse cenário, a universidade da Florida, Full Sail University, resolveu investir, inspirar alunos da região e transformar a diversão em profissão com a realização do e-Sports Tournament LoL 5v5, oportunidade para que jovens possam participar de um torneio virtual e estruturado de League of Legends, em grupos de 5 integrantes, ao mesmo tempo em que eles vivenciam o Crash Course in the E-Sports Industry.

Para a instituição, o campeonato pretende trazer toda a emoção do torneio a um contexto educacional e de conhecimento formal da indústria dos jogos digitais, oferecendo aos alunos brasileiros uma oportunidade de entender melhor o mercado na prática, que é responsável por 21% do mercado total de games.

“Apesar de toda a movimentação financeira que a economia dos jogos digitais representa, poucas pessoas conhecem as carreiras que permeiam essa indústria e todas as possibilidades para quem quer trabalhar com jogos digitais. Enfim, a ideia consiste na vivência no mercado do e-sports e mostrar que além de competir, o participante pode ter uma carreira no mercado dos jogos eletrônicos”, analisa Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, responsável pelo acesso aos alunos brasileiros à universidade da Florida e a aumento de audiência nos eventos online e serie de webnars gratuitos voltados para as áreas de entretenimento digital, mídias sociais, artes e tecnologia.

O time vencedor da competição, ganhará: 05 Sennheiser Gamer HeadSets modelo GSP 370, 01 Cadeira Gamer DXRacer, e todos integrantes receberam o certi­cado de Participação no Crash Course in the e-Sports Industry (digital).

Serviço: Torneio e Mentoria

Participantes: 5 Integrantes

Quando: 05 e 12 de dezembro

Cronograma: 1 a 31 de outubro: parcerias com escolas e instituições

1 a 30 de novembro: cadastro dos grupos

5/12: Mentorias e Etapa 1 do torneio

12/12: Mentorias e Etapa 2 do torneio

INSCRIÇÃO:

Os interessados se inscrevem em grupos de 5 integrantes, com idade mínima de 12 anos. Todos os cadastrados recebem acesso ao Crash Course in the E-Sports Industry e participam do torneio. Todas as atividades serão virtuais.

CALENDÁRIO:

Os temas das mentorias serão:

December 5 th , 2020 Game Storytelling with Twine Game Art – 3D Modeling Careers in Games

, 2020 December 12 th , 2020 The E-sports Landscape Business & Marketing in Games Shoutcasting & Sportscasting

, 2020

PRÊMIOS:

O time vencedor do torneio receberá:

05 Sennheiser Gamer Headsets (para cada integrante do time)

01 DXRacer Cadeira Gamer (uma para a Equipe sortear entre os Players)

COMO PARTICIPAR:

As inscrições serão feitas através de um link. Nesse link o capitão do time indicará nome e e-mail de cada um dos integrantes do seu time.

http://torneios.gamerxparena. com.br/

ORGANIZAÇÃO:

A organização técnica do torneio será feita pela GamerXP Arena.

