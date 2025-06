Dupla Ba-Vi ajuda, e Flamengo vai disputar o Mundial como líder do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mesmo sem disputar a 12ª rodada do Brasileiro, o Flamengo disputará o Super Mundial como líder do torneio nacional, após ajudas de Bahia e Vitória.

O Tricolor de Aço venceu o RB Bragantino e o Leão empatou com o Cruzeiro nesta quinta-feira, resultados que não deixaram com que os elencos paulista e mineiro alcançassem o rubro-negro na liderança.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, é o primeiro colocado do Brasileiro, com 24 pontos. Em caso de vitórias, Cruzeiro e Bragantino teriam se tornado líder e vice-líder da competição, respectivamente. O Cabuloso ocupa a segunda posição, também com 24, enquanto o Massa Bruta é o terceiro, com 23.

Também ocupado com a disputa do Super Mundial, o Palmeiras não participa da 12ª rodada do Brasileirão nesta quinta. A equipe alviverde teria a oportunidade de ultrapassar o rival carioca em caso de vitória sobre o Juventude, mas se prepara para o torneio a ser disputado nos Estados Unidos assim como o Flamengo.