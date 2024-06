Dorival se rende a Vini Jr. após goleada

EDER TRASKINI

O técnico Dorival Jr elogiou o atacante Vini Jr. pela atuação na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai. O camisa 7 marcou dois gols e distribuiu dribles em cima da defesa paraguaia.

Partida de Vini. “Fez uma partida plasticamente perfeita com a criação de grandes lances. Sempre muito efetivo, direto e participativo. É isso que queremos dele sempre”.

Diferença do jogo anterior. “Ele estava muito bem marcado, três jogadores muito bem posicionados dos dois lados. Ele procurou a maioria das jogadas mesmo assim. A maneira como a equipe adversária se comportou neste sábado (29) foi diferente. Isso foi fundamental. Nós não tivemos a posse de bola da partida anterior, mas fomos mais efetivos. A maneira como atuamos criou dificuldade para a equipe adversária e proporcionou pra nós o um contra um nas laterais”.

Mudança tática dentro do jogo. “Estávamos tendo uma dificuldade com a flutuação do Enciso e o Paquetá estava ficando muito preso por causa disso. Mudamos para o João acompanhá-lo e ficar um pouco mais, demos mais liberdade ao Bruno para chegar ao ataque. Depois, colocamos também o Rodrygo pela direita para aproximar do Savinho porque ele estava muito isolado”

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DO TÉCNICO DORIVAL JR EM ENTREVISTA COLETIVA

Savinho

Savinho foi uma opção. Todos estão muito bem preparados. Teremos uma ou outra mexida sempre. Vou tentar colocar todos jogando. São jogadores de alto nível e precisam estar sempre estimulados. O que têm trabalhado e dedicado para honrar essa camisa é digno de elogios

Sem batucada no vestiário

Não tivemos, mas é uma coisa natural. Já ganhei e perdi jogos com música ou sem. Não vejo como problema. A partir do momento que falamos 5 minutos para o aquecimento param todas as máquinas. Jogador cada um tem sua particularidade, uns ouvem música, cânticos ou mensagem. Isso é respeitado porque eles sabem os momentos. É assim que temos conduzido.

Confusões com paraguaios

Paciência já existiu em praticamente todas as partidas. Natural que não saindo gol contra a Costa Rica, criou-se uma expectativa e um fato natural de uma pseudo decepção de não termos tido o resultado. São apenas 20 dias de trabalho, quatro jogos com quatro partidas diferentes. Estamos muito adiantados em relação aos poucos dias, mas excelentes porque jamais teremos 20 dias de trabalho para estar juntos em outra competição, a exceção da Copa do Mundo. Estamos encontrando um caminho importante que tem sido mostrado em treinamentos. Falei: a equipe está no caminho, tenham paciência. Diminuiremos as sessões de treinamento, mas teremos os jogos para que os encaixes aconteçam.

Colômbia

Tem mostrado resultados importantes e chamado atenção no nosso continente. Existe uma evolução muito grande, estamos presenciando isso com várias equipes. Ordem do futebol mundial está mudando. As equipes são mais difíceis de serem batidas, existem surpresas em todos os lados.

Grande favorito da Copa América

Temos três equipes que chamam muita atenção nesse momento: Argentina, Colômbia, que vem crescendo assustadoramente, e Uruguai, que vem fazendo bom trabalho e com base muito forte já renovada ao longo dos anos. Paralelo a tudo isso, equipes que vem despontando e já não são mais surpresas, talvez não tenhamos dado atenção que mereciam. Temos que ter muito cuidado. Qualquer partida neste sábado (29) precisa de um nível de concentração muito alto. Brasil vai entrando nesse mesmo hall, sempre foi muito respeitada. Comentei que talvez fosse a primeira vez que não entraria como favorito. É uma realidade e temos que aceitar pelos resultados.

Tendência de mudar time de novo?

Vamos ver a recuperação de todos. Estamos em final de temporada, jogos sucessivos. É perceptível que em determinado momento os jogadores caem um pouco, a exceção de quem está em um processo diferente como quem atua no Brasil. Vamos ver a reação de cada um e tomar a decisão. Provavelmente uma ou duas alterações, sim, mas ainda não sei o setor, nem as funções.