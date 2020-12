Diniz acerta, e São Paulo dispara à frente do Atletico-MG no Brasileiro

PUBLICIDADE

O São Paulo venceu o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (16) por 3 a 0, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró, todos revelados em Cotia, marcaram os gols tricolores.

Com o triunfo, a equipe do técnico Fernando Diniz foi a 53 pontos na liderança do Nacional e abriu sete de vantagem para o time mineiro, vice-líder da competição. O Flamengo, terceiro colocado, tem 45 pontos e dois jogos a menos que os são-paulinos.

Sem poder contar com Luciano, artilheiro tricolor no Brasileiro, Diniz preferiu ter mais um meio-campista entre os titulares em vez de começar a partida com Pablo, cujo perfil se assemelha mais a Brenner que ao do lesionado atacante.

Tchê Tchê foi o escolhido pelo treinador para reforçar o meio. Com a posse, Igor Gomes teve mais liberdade para flutuar e se aproximar de Brenner na referência do ataque, fazendo função parecida à de Luciano. Sem a bola, porém, o meia voltava para fechar o lado esquerdo.

A aposta de Fernando Diniz funcionou. Em um início de confronto parecido ao do primeiro turno do Brasileiro, no Mineirão, o São Paulo jogou em cima do Atlético-MG e dificultou a saída de bola do time de Jorge Sampaoli, que não abriu mão de tentar construir com passes desde o goleiro Everson.

Aos 24 minutos da etapa inicial, Tchê Tchê avançou desmarcado da defesa para o ataque e tocou para Igor Gomes. O meia recebeu centralizado, ajeitou para a direita e chutou forte de fora da área para abrir o placar no Morumbi.

A partir do gol, o time de Diniz recuou e chegou a formar uma linha de cinco defensores para impedir as infiltrações dos atleticanos.

O time mineiro ficou a maior parte do tempo com a bola, circulando de um lado para o outro, mas sem criar oportunidades de perigo. O domínio da posse acabou com a expulsão de Allan, aos 29 minutos do segundo tempo.

Com um a mais, o São Paulo ficou mais à vontade no jogo e passou a preservar a vantagem. Já no fim da partida, Vitor Bueno, que entrou na etapa final, foi à linha de fundo e cruzou para Gabriel Sara aumentar a vantagem, aos 37.

Toró, que entrou aos 43, marcou o seu dois minutos depois de pisar em campo. O atacante recebeu de Luan no contra-ataque, limpou da direita para o meio e bateu colocado, no canto oposto, para fechar a vitória. Três gols de três atletas revelados na base do clube.

Além da importância de voltar a vencer depois da derrota no clássico com o Corinthians, o São Paulo iniciou de forma positiva sua sequência contra os rivais diretos na briga pelo título.

Dos seis melhores times do Brasileiro, o clube tricolor ainda enfrentará Flamengo (3º), Palmeiras (4º), Internacional (5º) e Grêmio (6º). Apenas o duelo com os gremistas será fora de casa. O primeiro passo, contra o Atlético-MG, foi dado.

O São Paulo só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 26, contra o Fluminense, no Maracanã.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Vitor Bueno), Daniel Alves e Gabriel Sara (Hernanes); Igor Gomes (Jonas Toró) e Brenner (Pablo). T.: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Gabriel, Junior Alonso, Igor Rabello (Alan Franco) e Guilherme Arana; Allan e Calebe (Eduardo Sasha); Savarino (Zaracho), Vargas (Marrony) e Keno (Nathan). T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Assistentes do VAR: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) e Flavio Gomes Barroca (RN)

Cartão amarelo: Tchê Tchê e Bruno Alves (SAO); Guilherme Arana, Junior Alonso e Allan (CAM)

Cartão vermelho: Allan (CAM)

Gols: Igor Gomes (SAO), aos 25min do 1ºT; Gabriel Sara (SAO), aos 37min, e Jonas Toró (SAO), aos 46min do 2ºT