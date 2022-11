Dinamarca anuncia lista para o Catar com 21 convocados e 5 vagas a preencher

“Há dez ou 12 jogadores lutando pelas últimas vagas”, declarou o técnico Hjulmand durante uma cerimônia em Copenhague

O técnico da seleção da Dinamarca, Kasper Hjulmand, anunciou nesta segunda-feira uma lista com 21 jogadores para disputar a Copa do Mundo do Catar, com cinco vagas a preencher à espera da relação definitiva de 26, que será revelada na semana que vem.

“Há dez ou 12 jogadores lutando pelas últimas vagas”, declarou Hjulmand durante uma cerimônia em Copenhague.

“Muitas coisas podem acontecer. Ainda faltam alguns jogos para muitos jogadores e as coisas podem mudar”, acrescentou o treinador.

A lista com 21 atletas não tem surpresas e nela estão todos os nomes de peso da equipe nos últimos anos, como o capitão Simon Kjaer (Milan), jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção dinamarquesa, e o meia Christian Eriksen, astro do Manchester United.

Por outro lado, destaca-se a ausência, por enquanto, do atacante do RB Leipzig Yussuf Poulsen, que esteve na Eurocopa do ano passado.

A Dinamarca estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra a Tunísia, antes de enfrentar França (26) e Austrália (30) pelo Grupo D.

Lista dos 21 convocados da seleção dinamarquesa

Goleiros: Kasper Schmeichel (Nice/FRA) e Oliver Christensen (Hertha Berlim/ALE)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Defensas: Daniel Wass (Brondby/DIN), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United/ING), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/TUR), Joakim Maehle (Atalanta/ITA), Andreas Christensen (Barcelona/ESP), Simon Kjaer (Milan/ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace/ING) e Victor Nelsson (Galatasaray/TUR)

Meio-campistas: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/ING), Thomas Delaney (Sevilla/ESP), Christian Eriksen (Manchester United/ING) e Mathias Jensen (Brentford/ING).

Atacantes: Mikkel Damsgaard (Brentford/ING), Andreas Skov Olsen (Brugge/BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt/ALE), Martin Braithwaite (Espanyol/ESP), Kasper Dolberg (Sevilla/ESP), Jonas Wind (Wolfsburg/ALE) e Andreas Cornelius (Copenhague/DIN).

© Agence France-Presse