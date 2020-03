Deputado Coronel Chrisostomo no cenário mundial de E-Sports

PUBLICIDADE 

O mercado de esportes letrônicos cresce em todo o mundo. A indústria e torneios ganham cada vez mais visibilidade, patrocínios e audiência.

Diante deste crescimento, o deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) tomou a iniciativa de criar a Frente Parlamentar em Prol dos Esportes Eletrônicos (E-Games).

A Frente Parlamentar terá como missão propor estratégias e ações para apoiar e contribuir com o desenvolvimento do setor, em especial, como modalidade competitiva de jogos eletrônicos (e-sports) – Esporte Eletrônico.

Como presidente da Frente, o deputado pretende promover o aprimoramento da legislação federal e regulamentação das atividades no setor.

No próximo dia 03 de março de 2020 haverá o lançamento da Frente Parlamentar em Prol dos Esportes Eletrônicos (E-Games) no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados em Brasília. O evento acontecerá das 13h às 17h.

Na ocasião serão debatidos temas como restrições e iniciativas educacionais e de inclusão social; assim como a conscientização sobre estratégias inteligentes de usufruto das novas tecnologias.

Convidados

O evento contará com a presença de nomes relevantes no Brasil e no exterior, entre outros:

Secretário Nacional do Esporte, General Décio Brasil;

Ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes;

Secretária Nacional da Família, Dra Angela Gandra;

CEO da Black Dragons Team, Nicolle Merhy;

Co-fundador da YUP.GG e assessor da Global Esports Federation (GEF), Nicholas Aaron.

Programação do evento

13H – Credenciamento

14H – Sessão Solene

Abertura com apresentação da Frente Parlamentar

Discurso do Presidente da Frente , Deputado Coronel Chrisóstomo;

15H – Mesa Redonda

16H – Coffe Break

16H30 – Mesa Redonda

17H – Encerramento

Momento de interação e troca de experiências e network dos participantes.