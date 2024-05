Denílson revela briga com Adriano Imperador

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O ex-jogador e atual comentarista esportivo Denílson deu entrevista à Veja e comentou sobre um desentendimento que teve com Adriano Imperador. A entrevista foi publicada nesta sexta-feira (17).



Denílson contou que a briga foi no começo de sua carreira como comentarista. De acordo com o pentacampeão mundial, Adriano teria ficado incomodado com uma fala.



“O Adriano Imperador ficou chateado comigo, porque terceiros falaram para ele que eu não ia comentar sobre ele, porque ele não estava jogando. Ele estava com uma lesão. Aí ele me ligou me esculachando no telefone, falou que ia me pegar na porrada. Ficamos meia hora no telefone discutindo, até o tom de voz baixar. Só depois conversamos como duas pessoas adultas”, comentou o ex-jogador.



Atualmente comentarista do programa Donos da Bola, Denílson também relembrou outras dificuldades da transição do campo para a TV:



“Meu último desempenho como atleta competitivo foi no Palmeiras, em 2008. Ainda jogavam o Valdivia, o Kléber Gladiador, o Marcos goleiro. Parei de jogar e esses caras continuaram mais cinco, seis, oito anos. No meu primeiro ano, quando eu ia comentar jogos do Palmeiras, e os caras jogando mal para caramba, eu falava ‘não posso falar que estão jogando mal’. Sem convicção nenhuma (risos). Mas fui conversando com os jornalistas formados, de credibilidade, e encontrei o equilíbrio da narrativa que o jornalista com experiência tem”, revelou.