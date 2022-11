De virada, Argentina é derrotada na estreia da Copa do Mundo

A Argentina poderia ter ido para o intervalo com uma ampla vitória, mas teve dois gols que foram anulados por impedimento na estreia

O segundo dia da Copa do Mundo 2022, que está sendo realizada no Catar, começou de forma histórica. A Argentina, que nunca havia perdido em uma estreia de Copa, foi derrotada pela Arábia Saudita, que nunca havia ganhado em uma estreia de Mundial.

Quem viu apenas o primeiro tempo da partida deve ter estranhado o placar final. Na etapa inicial, a Argentina dominou e chegou a balançar as redes em quatro oportunidades. Na primeira, a única validada, foi a partir de um pênalti polêmico marcado pelo VAR e convertido por Messi, que se igualou a seleta lista de quatro jogadores que marcaram gols em quatro edições de Mundial: Pelé, Cristiano Ronaldo e os alemães Miroslav Klose e Uwe Seeler.

Foto: AFP

A Argentina poderia ter ido para o intervalo com uma ampla vitória. Em cinco minutos, fez outros dois gols que foram anulados por impedimento. No primeiro, Messi marcou após lançamento de Papu Gómez. Depois, Papu achou um espaço para deixar Lautaro Martínez cara a cara com o goleiro árabe, mas novamente estava em posição irregular.

Em outro lance que terminou em gol, Messi puxou o contra-ataque e tocou para Lautaro, que driblou o goleiro e ampliou o placar, mas novamente teve o gol anulado. A equipe sul-americana foi para o intervalo vencendo por apenas 1×0.

Na volta dos vestiários, os sauditas acordaram e conseguiram uma virada histórica. Al-Sheri fez o primeiro gol, e depois Al-Dawsari marcou um golaço e correu para o abraço. As câmeras mostravam a euforia e a perplexidade dos torcedores presentes no estádio, que estavam presenciando uma vitória inédita e esperada por quase ninguém.

Foto: Khaled DESOUKI / AFP

As duas seleções voltam a campo no sábado (26). Às 10h, a Arábia Saudita encara a Polônia. Às 16h, a Argentina enfrenta o México. O encerramento da primeira fase para o Grupo C será no dia 30, quarta-feira, com Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México.

Nesse momento, a Arábia Saudita lidera o grupo C. Mais tarde, às 13h, México e Polônia se enfrentam.