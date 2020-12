Daniel Calil é ouro no Mundial de Jiu-Jitsu

PUBLICIDADE

Neste final de semana, ocorreu o torneio mais importante para os amantes da arte suave: o Mundial de Jiu-Jitsu Master da IBJJF, no Ginásio Silver Spurs, em Kissimmee, Flórida-EUA. O campeonato conseguiu reunir os veteranos mundiais mais cascas-grossas da modalidade, como o brasiliense Daniel Calil.

Em outubro, Calil já havia conquistado ouro no Panamericano; e agora, fechou 2020 com double gold, se consagrando campeão mundial.

Na primeira luta, o faixa preta finalizou Jeffrey S, com um estrangulamento – o famoso “head choke”. Depois, venceu de lavada por 15×2 e 5 vantagens, o norte-americano Jeremy K; fechando a chave com o seu parceiro de equipe Alexandre Dantas Café, 5 vezes campeão mundial.

Após a luta, Daniel Calil, não escondeu a alegria. “Ainda estou sem acreditar. Em um ano tão catastrófico no cenário mundial, devido à pandemia, terminar 2020 assim, com saúde e dupla honra nos tatames, não tem preço”, declarou. “Fechar a chave do torneio, com seu parceiro de treino, alguém que você é amigo e fã, é, sem dúvidas, presente de Deus. Fora que a nossa equipe Gracie Barra foi a campeã geral do Mundial”, prosseguiu.

O atleta, explicou que a equipe Gracie Barra, fundada pelo mestre Carlos Gracie, é uma família espalhada em mais de mil academias pelo mundo. Disse também que, entre eles, não existe competição, e sim União. “Por isso somos a equipe número 1 do mundo. O nosso lema é ‘um por todos, todos por um… e Jiu-Jitsu para Todos!’”, finaliza o atleta da capital.