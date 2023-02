Daniel Alves tem dívida de mais de R$ 12 milhões com o Tesouro espanhol, diz jornal

Além da acusação de agressão sexual e de estar preso na Espanha, Daniel Alves enfrenta outros problemas no país europeu

Além da acusação de agressão sexual e de estar preso na Espanha, Daniel Alves enfrenta outros problemas no país europeu. De acordo com informação publicada no jornal El Confidencial, o jogador brasileiro tem uma dívida de 2,25 milhões de euros com o Tesouro da Espanha, que dá cerca de R$12,5 milhões na cotação atual.

De acordo com a reportagem do veículo espanhol, a situação financeira de Daniel Alves não é nada boa. De acordo com o El Confidencial, o tesouro espanhol teria penhorado metade do patrimônio do atleta, em abril de 2022, por conta da dívida de 2,25 milhões de euros.

Além disso, ainda segundo o que foi publicado na Espanha, a situação econômica de Daniel Alves teria piorado por conta da penhora pois alguns contratos de patrocínio que o jogador tinha foram congelados.

Outro ponto que o El Confidencial destaca na situação financeira de Daniel Alves é o fato de que o jogador brasileiro fechou quatro das seis empresas que tinha na Espanha entre 2019 e 2021. Por fim, a publicação destaca que um apartamento que o brasileiro tem na região de Sant Feliu Llobregat está embargado e o tesouro espanhol proibiu a alienação do imóvel para garantir o pagamento do valor que é devido.

Em busca da liberdade

Nos últimos dias, a defesa de Daniel Alves vem buscando alternativas para conseguir a liberação do jogador da prisão preventiva. Uma delas é usar a questão econômica e a relação que o atleta possui com a Espanha. Contudo, de acordo com a publicação do jornal espanhol, a questão financeira do brasileiro pode não ser algo que o ajudará a sair da prisão.

Entenda o caso Daniel Alves

A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão de Daniel Alves no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periodico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Estadão Conteúdo