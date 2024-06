Cuiabá desencanta, faz 5 a 2 no Criciúma e vence a primeira no Brasileirão

O Cuiabá enfim marcou seus primeiros gols e desencantou no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em jogo atrasado da sexta rodada, o time de Mato Grosso goleou o Criciúma por 5 a 2 mesmo jogando fora de casa, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

O Cuiabá fez um primeiro tempo perfeito e abriu 3 a 0. Mesmo sofrendo gols no segundo tempo, conseguiu segurar a primeira vitória. Com o resultado, o Cuiabá agora soma quatro pontos e segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, empurrando o Vitória, com dois, na lanterna (20º).

Já o Criciúma perdeu a segunda partida seguida e segue com cinco pontos, em 16º lugar, uma posição fora do Z-4. O time catarinense, porém, ainda tem dois jogos atrasados, contra Fortaleza e Grêmio.

O Cuiabá abriu o placar logo aos 15 minutos. Jonathan Cafú foi lançado na direita e cruzou para a área. Isidro Pitta, bem posicionado, completou para o gol.

À vontade no jogo, os visitantes seguiram no ataque e ampliaram aos 22. Em outra arrancada de Jonathan Cafú, Clayson chutou no cantinho e fez 2 a 0. Clayson ainda marcou um golaço aos 34. Ele levou da esquerda para o meio-campo, na entrada da área, e chutou no ângulo oposto para fazer 3 a 0.

No segundo tempo, o ritmo se manteve e o quarto gol saiu aos 25 segundos. Pitta avançou pela direita e tocou para o meio. Max completou e contou com ‘frango’ do goleiro Gustavo: 4 a 0.

O Criciúma, enfim, conseguiu fazer dois gols aos 17 e 20 minutos Primeiro, Jonathan cruzou da direita e Matheusinho completou com estilo. Depois, Tobias Figueiredo usou a cabeça para completar a cobrança de escanteio.

Os gols animaram o time da casa, que se lançou ao ataque e teve oportunidades para marcar o terceiro. No entanto, a expulsão de Trauco, aos 34, esfriou a equipe. Aos 49, o Cuiabá definiu a vitória com gol de Ramon. Após arrancada e tabela com Guilherme Madruga, ele ficou na cara do gol e fechou o placar.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira para a oitava rodada. Às 19h, o Cuiabá visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Um pouco depois, às 20h, o Criciúma joga com o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 5 CUIABÁ

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Arthur Caíke), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto (Newton), Higor Meritão (Ronald Lopes), Marquinhos Gabriel (Jonathan) e Matheusinho; Eder e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Guilherme Madruga), Jonathan Cafu (Luciano Giménez), Max (Fernando Sobral) e Clayson (Eliel); Isidro Pitta (André Luís). Técnico: Petit.

GOLS – Isidro Pitta, aos 15 e Clayson, aos 22 e aos 34 minutos do primeiro tempo. Max, no primeiro minuto, Matheusinho, aos 17, Tobias Figueiredo, aos 20, e Ramon aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo, Tobias Figueiredo, Ronald Lopes, Marquinhos Gabriel e Eder (Criciúma). Walter, Matheus Alexandre, Guilherme Madruga, Jonathan Cafu, Fernando Sobral e André Luís. (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Trauco (Criciúma).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 529.980,00.

PÚBLICO – 13.846 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

Estadão Conteúdo