Cruzeiro só empata em jogo com lesão assustadora e deixa liderança escapar

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Em meio a um dilúvio que assolou o gramado do Barradão, Vitória e Cruzeiro só empataram por 0 a 0 em um dos seis jogos da 12ª rodada do Brasileiro disputados na noite desta quinta-feira (12).

O embate ficou marcado por uma lesão assustadora envolvendo Jamerson: o lateral do Vitória foi alvo de um carrinho pesado de Eduardo ainda no 1º tempo e caiu com a perna direita bastante torta – ele precisou deixar o gramado de ambulância, e o cruzeirense tomou cartão vermelho.

O empate sem gols fez o time mineiro desperdiçar a chance de assumir o topo da tabela, já que o Bragantino tropeçou em casa e o líder Flamengo não jogou na rodada diante da participação no Mundial.

A equipe de Thiago Carpini, por outro lado, pode terminar a noite dentro do Z4.

Os times só voltam a jogar em julho e em datas ainda indefinidas pela CBF. O Vitória vai a Porto Alegre encarar o Inter, enquanto o Cruzeiro recebe o Grêmio.

COMO FICOU A TABELA

1 – Flamengo: 24 pontos (11 jogos)

2 – Cruzeiro: 24 pontos (12 jogos)

3 – Bragantino: 23 pontos (12 jogos)

4 – Palmeiras: 22 pontos (11 jogos)

COMO FOI O JOGO

A partida começou bastante truncada diante do encharcado gramado do Barradão. O Vitória tentou explorar a bola alta e levou perigo em cruzamento fechado de Claudinho, enquanto os mineiros pararam em Lucas Arcanjo após um “chute-passe” de Kaio Jorge, atrapalhado pela poça.

Os donos da casa, aos poucos, conseguiram tirar vantagem do campo e assustaram: primeiro, Matheuzinho ficou no quase ao ter chute na entrada da área desviado, e depois Cássio precisou trabalhar em dois lances consecutivos de bola alçada na área.

O Cruzeiro melhorou pouco antes do intervalo e acertou a trave já na casa dos 40 minutos. Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge em cruzamento, e o atacante acabou finalizando em cima da defesa. A rebatida sobrou para o zagueirão Villalba, que carimbou o travessão.

O confronto ganhou uma lesão dramática com direito a cartão vermelho em um lance envolvendo o lateral Jamerson e o meia Eduardo. O jogador do Vitória tentava sair da marcação pela ponta esquerda e teve a perna atingida de maneira violenta pelo cruzeirense, que acabou expulso pela arbitragem. A ambulância precisou entrar em campo, e o duelo ficou paralisado por quase dez minutos em meio ao atendimento médico.

Mesmo em desvantagem numérica, o Cruzeiro voltou para o 2º tempo mais ofensivo – já com Bolasie no lugar de Kaio Jorge. William, em batida de fora da área, e Matheus Pereira, em cobrança de falta, até tentaram, mas pecaram na pontaria.

A chuva, no entanto, voltou a apertar e rareou as chances de gol. A bola alta voltou a ser aposta das equipes nas tentativas finais, mas o placar não saiu do zero até o apito final.