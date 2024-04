Cruzeiro bate Vitória por 3 a 1 em meio a rumores de venda da SAF

SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS)

O Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 1, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Os gols foram marcados por Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes para o Cruzeiro, enquanto o placar do Vitória saiu do zero após gol contra de Lucas Silva.

A vitória do Cruzeiro, que estava havia três jogos sem vencer, ocorre em meio a negociações para a venda da SAF do clube.

Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender suas ações para Pedro Lourenço, dono de uma rede de supermercados e conselheiro da Raposa.

CRUZEIRO

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), Cifuentes (Barreal); Matheus Pereira (Neris), Rafa Silva (Papagaio), Arthur Gomes (João Pedro). T.: Fernando Seabra.

VITÓRIA

Lucas Willians; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Bruno Uvini, Zeca; Matheusinho (Daniel Junior), Luan (Léo), Willian Oliveira; Osvaldo (Janderson), Alerrandro (Léo Gamalho), Mateus Gonçalves (Jean Mota) . T.: Leo Condé.