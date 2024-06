Críticas de Ronaldinho em ação de marketing criam mal-estar na seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

As duras críticas feitas por Ronaldinho à seleção são parte de uma ação de marketing pessoal do atleta. No entanto, a postagem em suas redes sociais não caiu bem na delegação brasileira que disputará a Copa América.

A CBF e os jogadores foram pegos de surpresa com a fala, que era uma ação da marca Rexona, patrocinadora do torneio continental. A ideia era jogar com a ideia de “não abandonar” a seleção brasileira.

“Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria”, afirmou Ronaldinho em um dos trechos do vídeo.

Mas não houve qualquer tipo de aviso prévio sobre a campanha, o que gerou mal-estar entre os atletas, segundo pessoas próximas aos convocados. “É o tipo de declaração que pode abalar a imagem de idolatria”, disse uma delas.

A segunda parte da ação de marketing estava prevista para o próximo sábado (21), às vésperas da estreia da seleção na Copa América, mas a repercussão fez a empresa adiantar o anúncio de que se tratava de uma peça publicitária.

A assessoria da marca nega que a campanha tenha sido antecipada. Segundo a empresa, o plano era publicar o segundo vídeo, com o influenciador Fred, neste sábado (15), perto das 22h.

Sem saber do marketing por trás da declaração, o atacante Raphinha falou sobre o tema em entrevista coletiva realizada na tarde de sábado. Ele se disse surpreso e comentou que o ex-jogador do Barcelona havia pedido ingressos a Vini Jr. para assistir à seleção na Copa América.

“Eu considero ele um ídolo, referência pra mim e todos que estão na seleção. (…) Acabou sendo um baque. Obviamente a gente não concorda, eu não concordo. Tudo que vejo aqui dentro é entrega, vontade, orgulho de vestir essa camisa”, afirmou Raphinha. “Pode ser que seja uma campanha, mas nos surpreendeu a fala dele.”

As críticas de Ronaldinho dentro da peça publicitária criaram um efeito cascata negativo sobre a seleção. Romário foi um dos que deu razão às falas de Gaúcho.

“Se a gente falar de seleção brasileira e a gente for equiparar a seleção brasileira do Ronaldinho, ele tem razão 100%”, disse o presidente do America-RJ. “Eu tenho certeza que o Ronaldo falou primeiro porque ele é brasileiro, ele quer ver o bem da seleção e quer ver resultados positivos. Esperamos que o Brasil possa melhorar, e assim, de um modo positivo.”