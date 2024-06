Cristiano Ronaldo vive Eurocopa de recordes e ‘ataque’ de fãs nos gramados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Cristiano Ronaldo é só sorrisos nesta edição da Eurocopa 2024. Além de ver a seleção de Portugal se classificar para as oitavas com uma rodada de antecedência, o capitão de 39 anos já quebrou dois recordes e tem sido o “alvo” das invasões de campo.

Cristiano Ronaldo se tornou recordista de assistências da competição em vitória contra a Turquia. O camisa 7 chegou a oito passes para gol e se igualou ao tcheco Karel Poborsky.

Além disso, contra a Rep. Tcheca, o atacante se tornou o único jogador a disputar seis edições da Euro. CR7 esteve nas edições de 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024.

O português também tem recebido muito carinho dos fãs, que tornaram “comuns” as invasões de campo. No jogo contra os turcos, por exemplo, cinco torcedores pularam no gramado para tentar uma selfie com CR7. Também foi registrada invasão de campo na estreia lusa na Euro.

A “moda”, inclusive, virou motivo de preocupação para o técnico Roberto Martínez. O comandante da seleção portuguesa desencorajou a pratica e afirmou que seus jogadores “ficam expostos”.

“É uma preocupação, estamos atentos. Todos gostamos que os torcedores reconheçam a importância das grandes estrelas e dos ícones, mas são momentos complicados e intensos, quebram a concentração, não deveria acontecer, apesar de haver muita segurança. […] Temos de deixar a mensagem: não é a melhor maneira e podem fazer com que as medidas de segurança possam ficar mais apertadas. Não é bom para os jogadores ficarem tão expostos no gramado”, diz Roberto Martínez, técnico de Portugal.

MAIS RECORDES?

Cristiano pode se tornar o mais velho a marcar em uma edição da Euro. O jogador de 39 anos e 138 dias passou em branco nos dois primeiros jogos.

E ele tem a concorrência do zagueiro Pepe. O defensor português tem 41 anos e 117 dias.

O atual recordista é o austríaco Ivica Vastic, com 38 anos e 257 dias. Ele balançou as redes na Eurocopa de 2009.

CR7 ainda pode chegar aos 900 gols na carreira. Ele atualmente tem 895 e já é o maior artilheiro da história da Euro, com 14 gols.