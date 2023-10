Cristiano Ronaldo reage a publicação sobre oitava Bola de Ouro de Messi

Cristiano Ronaldo se resumiu a alguns emojis de risada no Instagram ao reagir a uma publicação a respeito da oitava Bola de Ouro

SANTO ANDRÉ

(UOL/FOLHAPRESS)

Cristiano Ronaldo se resumiu a alguns emojis de risada no Instagram ao reagir a uma publicação a respeito da oitava Bola de Ouro conquistada por Messi.

Cristiano Ronaldo comentou uma publicação feita pelo jornal “AS”. No vídeo, o jornalista Tomás Roncero, ligado ao Real Madrid, aparece contestando a premiação.

Além de contestar a eleição desta temporada, Roncero questiona a escolha de Messi como Bola de Ouro em 2010 e 2021. Ele cita Iniesta e Xavi pelo título da Espanha na Copa do Mundo da África do Sul e Lewandowski pela temporada mágica do Bayern, que conquistou a Champions League em 2020.

Por fim, no vídeo que contou com a reação de Cristiano Ronaldo, o jornalista parabeniza Messi pela oitava Bola de Ouro. “Se consumou o que sabíamos. Iam dar a Messi outra vez a Bola de Ouro.Felicidades, Leo, felicidades, campeão”, disse Roncero.

MESSI E CRISTIANO RONALDO NA BOLA DE OURO

Com oito, Messi é disparado o jogador que mais recebeu Bolas de Ouro, premiação organizada pela revista “France Football” e que elege os melhores jogadores da temporada. Cristiano Ronaldo aparece em segundo, com cinco.

A edição deste ano não contou com a participação de Cristiano Ronaldo. O português ficou fora da lista dos 30 finalistas pré-definidos pela revista francesa. Os nomes foram enviados para 50 jornalistas de países diferentes e cada um escolheu seu top-5.