Cristiano Ronaldo quer jogar pelo menos até a Eurocopa de 2024

Cristiano Ronaldo já defendeu a camisa de Portugal em 189 jogos, e detém o recorde de gols por uma seleção

O atacante Cristiano Ronaldo afirmou que sua ambição segue sendo “grande”. Aos 37 anos de idade, assegurou que deseja seguir competindo, pelo menos, até a Eurocopa de 2024.

“Minha jornada ainda não acabou. Terão que me aturar por mais algum tempo”, declarou a estrela lusa, que recebeu da Federação Portuguesa (FPF) nesta terça-feira o prêmio Quinas de Ouro de maior goleador na seleção nacional.

“Quero estar presente no Mundial (2022) e na Eurocopa (2024) (…). Me sinto muito motivado. Minha ambição é grande”, acrescentou o vencedor de cinco prêmios Bola de Ouro, considerado como o pilar da seleção portuguesa para a Copa do Mundo, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Cristiano conta com 189 jogos por Portugal e detém o recorde de gols por uma seleção (117). Caso confirme sua presença no Catar, jogará seu 10º torneio internacional.

De volta ao Manchester United em 2021, o início da temporada 2022-23 foi conturbado para o jogador, após especulações sobre sua eventual saída do clube, devido à ausência do time inglês na Liga dos Campeões.

© Agence France-Presse