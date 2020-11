Corpo de Diego Maradona é enterrado em cemitério na Argentina

PUBLICIDADE

O corpo do lendário ex-craque Diego Maradona foi enterrado nesta quinta-feira em um cemitério particular, ao noroeste de Buenos Aires, em uma cerimônia íntima no início da noite que contrastou com o massivo e caótico velório que ocorreu mais cedo.

Diante do túmulo – ao lado dos jazigos de seus pais – amigos e familiares fizeram uma salva de palmas, de acordo com imagens gravadas por drones e veiculadas no canal TyC.

O caixão chegou ao cemitério particular “Jardín de Bella Vista”, coberto por uma bandeira argentina, confirmou a AFP.

O corpo foi transferido em um cortejo que deixou a Casa Rosada, onde foi realizado um velório aberto ao público durante cerca de 11 horas, e que teve que ser suspenso em meio a incidentes com milhares de fãs que lutavam para entrar no palácio do governo.

