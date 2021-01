Coronavírus tira Auckland City, da Nova Zelândia, do Mundial de Clubes

PUBLICIDADE

O Auckland City desistiu da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para começar no dia 1º de fevereiro, no Qatar.

“A Fifa foi informada pelo Auckland City FC que, em razão da pandemia da Covid-19 e das restrições adotadas pelas autoridades da Nova Zelândia, o clube não poderá participar do Mundial”, diz a nota da federação internacional.

Os requisitos neozelandeses com relação a quarentena e isolamento são mais rígidos que os exigidos pela Fifa, segundo a própria entidade, o que tornou impossível encontrar uma solução.

A Fifa reforçou a mensagem de que seus protocolos são seguros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferentemente de muitos lugares do mundo, o Qatar, que sediará o torneio, não vive uma segunda onda da pandemia, pelo menos por enquanto. Registrou, até esta quinta (14), 146.689 casos e 246 mortes.

O dia 30 de maio de 2020 marcou o recorde de novos casos da Covid-19 no país, com 2.355. Atualmente, gira em torno de 200 por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Auckland venceu a Copa dos Campeões da Oceania. Nenhum clube será convidado para o seu lugar. Assim, o Al Duhail, time da casa, que disputaria a primeira rodada contra a equipe da Nova Zelândia, passou para a segunda fase automaticamente.

Além da equipe qatari, também jogam o Mundial Al Ahly (Egito), Bayern (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Tigres (México) e o vencedor da final da Libertadores: Santos ou Palmeiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Folha Press