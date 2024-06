Coritiba busca empate com o Vila Nova nos acréscimos pela Série B

Coritiba e Vila Nova empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Couto Pereira, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo começou com os goianos em vantagem, com Henrique Almeida, mas reservou emoção até o fim, com Robson empatando, de pênalti, nos acréscimos.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 21 pontos e ficou de forma momentânea na quarta colocação, dividindo o G-4 com América-MG, Avaí e Operário. O Coritiba agora tem 19 pontos e ocupa o sétimo lugar.

No primeiro tempo, os dois times fizeram um jogo equilibrado, com muita disputa no meio de campo e diversas faltas. Com o apoio da torcida, o time da casa foi superior e até chegou a abrir o placar aos 17 minutos. No entanto, o gol foi anulado após participação do VAR.

Pelo lado do Vila Nova, Henrique Almeida e Alesson assustaram a meta do goleiro Pedro Morisco, mas não tiveram efetividade para balançar as redes. Os dois times levaram um justo empate pelo placar de 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo mudou completamente. Logo no primeiro minuto, Henrique Almeida aproveitou jogada ofensiva, dominou na grande área do Coritiba, girou e finalizou, sem chances para Pedro Morisco. O gol colocou o Vila Nova em vantagem e fez valer a ‘lei do ex’ na capital paranaense.

Na frente do marcador, o Vila Nova quase chegou ao segundo gol com Geovane, mas parou na boa defesa de Morisco. Precisando de uma mudança de postura, o Coritiba se jogou para cima em busca do empate. Maurício Antônio, Frizzo e Robson criaram boas oportunidades para deixar tudo igual, mas tiveram dificuldades para balançar as redes.

No apagar das luzes, em um ataque do Coritiba pelo alto, a bola bateu no braço do experiente volante Ralf. Após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Robson bateu alto e deixou tudo igual.

O Coritiba volta a campo no domingo que vem, dia 7 de julho, para enfrentar o Paysandu, às 21h, novamente no Couto Pereira. O Vila Nova vai encarar o Amazonas na segunda-feira (8), às 21h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 X 1 VILA NOVA

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Sebastián Gómez, Morelli (Wesley Pomba), Vini Paulista (Leandro Damião) e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Brandão (Figueiredo) e Robson. Técnico: Fábio Matias.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes (Apodi) e Rhuan; Ralf, Cristiano e Geovane (João Lucas); Juan Christian (João Vítor), Henrique Almeida (Guilherme Lacerda) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS – Henrique Almeida, aos 2, e Robson (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Robson e Bruno Melo (Coritiba); Rhuan (Vila Nova).

ÁRBITRO – Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 237.810,00.

PÚBLICO – 16.361 torcedores.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Estadão Conteúdo