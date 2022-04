Corinthians perde para Always Ready (2-0) na Bolívia em sua estreia na Libertadores-2022

Os gols foram marcados por Marcos Riquelme aos 8 minutos, de pênalti, e Rodrigo Ramallo aumentou aos 46

O Corinthians foi derrotado pelo boliviano Always Ready por 2 a 0 em partida disputada nesta terça-feira, em La Paz, na primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2022.

Os gols foram marcados por Marcos Riquelme aos 8 minutos, de pênalti, e Rodrigo Ramallo aumentou aos 46.

O Always Ready é tido, teoricamente, como o mais fraco do grupo que ainda conta com o Deportivo Cali e o Boca Juniors. Na partida desta rodada, o campeão colombiano derrotou a equipe ‘xeneize’ por 2 a 0 em Cali.

O Corinthians começou a jogar sem medo nos 3.600 m de altitude de La Paz, mas os donos da casa abriram o placar logo cedo.

O árbitro chileno Piero Maza marcou pênalti após uma falta na área cometida por João Pedro e Marcos Riquelme converteu aos 8 minutos de jogo.

O Timão não se abalou e partiu para o ataque: William pela esquerda e Adson mostraram ousadia diante dos bolivianos que areceram ceder a iniciativa.

Até o primeiro tempo, o Corinthians assumiu a posse de bola e o domínio do jogo, com os anfitriões desesperados para tomar a iniciativa. Os visitantes tiveram então méritos para empatar a partida

Apesar de ter amplo domínio, o time paulista não atingiu o objetivo de chegar ao empate nos primeiros 45 minutos e o panorama seguiu na mesma linha durante todo o jogo.

Domínio ineficiente

Rodrigo Ramallo fez o segundo gol logo no início do segundo tempo (46), em jogada em que escapou pela esquerda, após receber um passe certeiro de Riquelme.

O segundo gol também não pareceu abalar a vontade do time paulista de jogar de igual para igual na altitude do estádio Hernando Siles, em La Paz.

Apesar do Timão ser dominante, os bolivianos pareciam ser mais eficientes na hora de alcançar o gol rival e procurar contra-ataques.

O técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira, fez várias alterações para tentar virar o placar e apesar de sua equipe ter o domínio, foi ineficaz na hora de marcar gols.

Os bolivianos diminuiram o ritmo na reta final da partida, buscando rolar a bola e desacelerar o jogo.

O próximo compromisso do Always Ready é contra o Boca, em Buenos Aires, no dia 12 deste mês, enquanto o Corinthians entra em campo um dia depois, em seu estádio, a Arena Neo Química, em São Paulo, para enfrentar o Deportivo Cali.

