Corinthians muda discurso e troca Brasileiro pela Sul-Americana

O UOL apurou que o Corinthians recalculou a rota após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo.

O Corinthians mudou o discurso e trocou de prioridade na temporada: a Sul-Americana está à frente do Campeonato Brasileiro.

O próximo confronto do time alvinegro na competição nacional é contra o Goiás, neste sábado (26), às 21h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada.

Em reunião após a derrota, o técnico Vanderlei Luxemburgo, o presidente Duilio Monteiro Alves e o gerente Alessandro decidiram priorizar a Sul-Americana.

A cúpula do time alvinegro entende que a situação ainda não é tranquila no Brasileiro, mas a Sul-Americana é uma chance de salvar a temporada com título (e a gestão de Duilio) e ainda garantir vaga na próxima edição da Libertadores.

Os três concordaram que com a chegada de Rojas, a recuperação de alguns atletas lesionados, como Mosquito, e a ascensão de alguns garotos da base, o Corinthians poderia rodar o elenco mesmo com as saídas de Róger Guedes e Adson.

O Corinthians ocupa o 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e está a três do Santos, o primeiro colocado na zona do rebaixamento.

Na Sul-Americana, o Corinthians está nas quartas de final e largou na frente em busca das semis com uma vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes (Argentina) na Neo Química Arena.

MUDANÇA DE DISCURSO

O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou diminuir o peso da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo ao dizer que o Campeonato Brasileiro era a prioridade do Corinthians.

Logo após a eliminação para o rival, Luxa manteve o discurso que foi corroborado pelo presidente Duilio. “A prioridade tem que continuar sendo o Campeonato Brasileiro. Ainda não estamos em uma situação confortável na tabela”.

Luxemburgo, agora, adota outro tom. Ele já adiantou que deve poupar alguns titulares contra o Goiás, neste sábado, em casa, para a partida de volta diante do Estudiantes.

“É bem provável que eu faça algumas mudanças, porque quem ficou fora do último jogo neste jogou com saúde. Hoje tenho todo o elenco à disposição, podendo pensar no que vou mexer. Vou esquentar a cabeça para ver o que fazer”, falou o treinador.

Apostando em uma formação mista, o Corinthians pode ir a campo com: Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira (Maycon) e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto (Yuri Alberto).

Do outro lado, o Goiás deve ser desfalcado por Sander e Sidimar, ambos em recuperação física. Em compensação, o técnico Armando Evangelista poderá contar com os retornos e Lucas Halter e Matheus Babi, ausentes na rodada anterior.

Uma possível escalação inicial do clube goiano tem: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo;Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-Fifa/SC)

Transmissão: Premiere