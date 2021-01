Corinthians espera reagir contra ‘freguês’ Sport na Neo Química Arena

PUBLICIDADE

Depois de levar um baile do Palmeiras que colocou fim a uma série invicta de sete jogos, o Corinthians tentará se reerguer no Campeonato Brasileiro contra um de seus grandes fregueses na Neo Química Arena, o Sport. As equipes se enfrentaram cinco vezes em Itaquera e todas terminaram com vitória alvinegra.

“Temos pela frente outro jogo difícil, é uma oportunidade de reverter esse sentimento de momento (ruim). Vamos tentar esquecer o que passou no jogo de segunda e focar no Sport. Não tem como mudar o passado. É mudar a atitude que a gente teve diante do Palmeiras”, disse o zagueiro Jemerson.

A derrota no clássico foi a primeira dele com a camisa do Corinthians. Para o duelo desta quinta, Jemerson não terá a companhia de Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A zaga terá uma formação inédita com a entrada do uruguaio Bruno Méndez, que será o substituto.

Outra baixa será o volante Gabriel, que foi expulso. Xavier entra em seu lugar. Otero, em isolamento por causa da covid-19, continua fora da equipe.

“É complicado quando se perde um jogo como a gente perdeu para um grande rival. Tem que saber assimilar. A gente projetou onde quer chegar, mas às vezes vão ter pedras no caminho, não pode deixar que nos abale. Que sirva de lição. É seguir e ter foco”, disse Jemerson.

Titular do Corinthians nos últimos três jogos, o zagueiro nem bem chegou e já tem futuro incerto no clube. Isso porque assinou um contrato de curta duração, só até o fim de junho, e ainda não foi procurado para renovar. “A gente ainda não sentou para conversar. Tento aproveitar, me doar ao máximo. Depois, para frente, vamos ver as situações. Isso não é importante agora. Se der, vamos continuar. Se não, a vida que segue.”

O Corinthians é o atual nono colocado com 42 pontos e ainda aspira uma vaga para a Libertadores. O Sport tem 32 pontos e ainda tenta evitar o risco de rebaixamento para a Série B – no momento está fora da zona de degola.

Para tentar acabar com o jejum de vitórias na casa do rival, o Sport conta com o técnico Jair Ventura, que tem passagem pelo Corinthians. Também terá um retorno importante para armar o time titular: o experiente meia Thiago Neves.

Na visão do meio-campista, todos os jogos são decisões para o Sport, que pretende acabar com as chances de rebaixamento. Contra o Corinthians, a equipe quer também quebrar o tabu na Neo Química Arena.

“Espero que a gente consiga fazer um bom jogo, manter o ritmo dos outros jogos e lembrar que não há nenhum bicho-papão. Nós temos totais condições de chegar lá em Itaquera e conseguir um bom resultado. Afinal, tabu é feito para ser quebrado. A partir de agora, nós só temos decisões pela frente.”

Estadão Conteúdo