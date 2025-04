Corinthians erra estratégia, é segurado pelo Fluminense e perde segunda seguida no Brasileirão

São Paulo, 16 (AE) – O Corinthians perdeu a segunda partida seguida pelo Campeonato Brasileiro, ao sofrer o revés de 2 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira, em plena Neo Química Arena. Os cariocas priorizaram a defesa e conseguiram ser mais eficientes quando visitaram o ataque do time corintiano.

Quando Renê fez um golaço para abrir o placar, após primeiro tempo morno, Ramón Díaz preferiu colocar mais um atacante e perder as ações do meio de campo. Sem sucesso, o argentino ainda dobrou a aposta, com mais trocas. Foi o Fluminense que voltou ao gol, de pênalti, com Arias.

Os corintianos encerram a quarta rodada com duas derrotas, um empate e uma vitória. A equipe volta a campo já no sábado, novamente na Neo Química Arena, contra o Sport, pela quinta rodada, às 16h (de Brasília). Matheuzinho ficará fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira. Já o Fluminense, que chegou a nove pontos e se aproximou da liderança, recebe o Vitória, no Rio, no domingo, às 18h30.

Ainda que o Corinthians tenha demonstrado um ímpeto inicial, o jogo logo ficou amarrado. Cada time impunha dificuldade na criação do outro. Sofriam, Carillo, no lado corintiano, e Lima, no lado tricolor, ambos bem marcados.

Ainda assim, é possível dizer que o Corinthians teve vantagem no primeiro tempo. A presença ofensiva foi maior, e o time chegou a causar mais perigo à defesa carioca.

O lance que mais atenção veio de um jogador extraclasse, mas não foi suficiente para abrir o placar. Em contra-ataque, raro momento de que a defesa do Fluminense estava desorganizada, Breno Bidon lançou Memphis na esquerda.

O holandês poderia partir para o drible contra o marcador, mas preferiu desacelerar o jogo. Ele parou a bola e bateu colocado. O golaço que ele buscou só não aconteceu por brilho, também acima da média, de Fábio, que mandou para escanteio. Romero também chegou a ameaçar os cariocas, com boa jogada individual, mas salva pelo goleiro rival.

Renato Gaúcho voltou do intervalo com Nonato no lugar de Lima. A mudança, com propósito de fechar mais o Fluminense, foi chamariz para o Corinthians, que voltou a trocar passes em busca de espaços. Foram raros os momentos que o Fluminense tentou responder.

Os cariocas prezaram, então, pela eficácia. Quando tinham a bola, tentavam minimizar os erros. Sem construção refinada, Cano cruzou pela direita, mas Félix Torres afastou. Renê, de perna direita e de primeira, encheu o pé para estufar as redes do Matheus Donelli.

O placar tensionou o Corinthians. Ramón Díaz lançou Talles Magno no lugar de Carillo, em busca do empate, mas perdeu poder na criação do meio de campo. Na sequência, ainda ingressaram Hector Hernández, Maycon e Martínez, para priorizar o jogo aéreo.

Erro de estratégia e falta de sorte, já que o venezuelano, em chegada atrasada em Serna, foi flagrado pelo VAR. O pisão em cima da linha fez com que o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima marcasse pênalti. Arias converteu e ampliou.

Esta é a quinta vitória de Renato Gaúcho desde que ele assumiu o Fluminense. Já do lado do Corinthians, essa foi a primeira derrota em casa, pelo Brasileirão, desde julho de 2024, quando foi derrotado pelo Botafogo.

CORINTHIANS 0 X 2 FLUMINENSE

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), Breno Bidon (José Martínez) e Carillo (Talles Magno); Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Facundo Bernal (Thiago Santos), Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio (Serna), Jhon Arias (Lezcano) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Renê, aos 17, e Jhon Arias, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho e Martínez (Corinthians) e Canobbio e Nonato (Fluminense).

PÚBLICO – 41.355 presentes.

RENDA – R$ 2.838.164,20.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.

Estadão Conteúdo