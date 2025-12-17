Corinthians e Vasco empatam sem gols em 1º jogo da final da Copa do Brasil

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Corinthians e Vasco fizeram um jogo mais nervoso do que emocionante na Neo Química Arena, empataram por 0 a 0 e deixaram a decisão da Copa do Brasil em pé de igualdade antes do 2º jogo da final.



A rede balançou duas vezes, mas nenhum gol foi validado. Rayan e Memphis ensaiaram uma mudança no placar, mas foram frustrados por impedimentos ainda na etapa inicial.



O campeão da Copa do Brasil será conhecido na noite de domingo. Paulistas e cariocas voltam a duelar a partir das 18h (de Brasília), desta vez no Maracanã, no encerramento da temporada do futebol brasileiro.



FINAL SEM MUITO MOLHO



Quem esperava uma partida tão eletrizante quanto PSG x Flamengo, pela final do Mundial, se frustrou. O nervosismo tomou conta das equipes desde o apito inicial, e nem mesmo a atmosfera de uma lotada Neo Química Arena foi capaz de inspirar os atletas.



O duelo ficou marcado por uma série de erros de passe, por um gol anulado para cada lado e por uma ligeira predominância vascaína. A equipe de Fernando Diniz conseguiu neutralizar as principais investidas adversárias e, explorando principalmente a velocidade de Rayan, gerou preocupação na maior parte dos torcedores em Itaquera. O Corinthians até esboçou uma melhora a partir da bola parada, mas não chegou a controlar as ações.



GOLS E DESTAQUES



O duelo começou com o nervosismo tomando conta dos atletas. Em meio aos constantes erros de passe, a única chance de relativo perigo até os dez minutos foi do Vasco, quando Thiago Mendes, após rebatida de Gustavo Henrique, pegou de primeira e errou, por muito, o alvo. Pouco depois, os donos da casa responderam com Bidon, que também não caprichou na pontaria.



Os cariocas melhoraram a passaram a empilhar chances perdidas em um intervalo de cinco minutos. Na melhor delas, Rayan foi acionado em meio a um contra-ataque, ficou cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes  o problema para o atacante é que, no momento do passe, ele estava centímetros à frente do último marcador corintiano, e a jogada acabou invalidada.



O Corinthians reagiu, apostou na bola parada e também ficou por um detalhe de marcar. Em falta lateral cobrada por Garro, André Ramalho escorou para o meio da área e Yuri Alberto, desajeitado, ensaiou um chute. A bola parou nos pés de Memphis, que estava em posição de impedimento e viu o que seria o gol ser anulado.



Dorival voltou com o mesmo time para o 2º tempo, mas demorou só seis minutos para mexer. Sem ver seu time ganhar campo diante de um adversário encaixado, o técnico do time paulista fez uma substituição em dose dupla no meio de campo: Carrillo e Maycon entraram nos lugares de Bidon e Martínez.



A trave salvou o Corinthians já na casa dos 21 minutos. Em meio a um panorama ainda mais desacelerado e com as marcações se sobressaindo, o Vasco ficou no quase em um escanteio da ponta direita. Barros subiu mais do que todo mundo em cobrança de Coutinho e acertou o poste dos mandantes.

Imediatamente, Dorival voltou a refrescar seu elenco e colocou André e Vitinho no gramado.



Fernando Diniz só fez suas primeiras substituições depois dos 30 minutos. Vegetti foi chamado e entrou no lugar do português Nuno Moreira, atuando mais centralizado no ataque e jogando Rayan para preencher a ponta direita  até então ocupada pelo português.



Os minutos finais tiveram Memphis irritado ao ser substituído e novos erros de passe. O holandês, que deu lugar ao jovem Dieguinho, deixou o campo visivelmente incomodado com a escolha da comissão técnica.



CORINTHIANS



Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu; Raniele (André), Martínez (Maycon), Bidon (Carrillo) e Garro (Vitinho); Memphis (Dieguinho) e Yuri Alberto. T.: Dorival Júnior



VASCO



Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan. T.: Fernando Diniz

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves

VAR: Daniel Nobre BinsPúblico: 47.339 pessoas

Cartões amarelos: Raniele, Vitinho (COR); Robert Renan, Lucas Oliveira (VAS)

Cartões vermelhos: não houveGols: não houve